Тюменцам помогут установить судьбы пропавших и погибших в годы войны

В Тюменской области поисковые отряды региона организуют мероприятия ко Дню Неизвестного солдата, памятная дата приходится на 3 декабря.

В Тюмени в этот день с 13:00 до 16:00 во дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) будет работать общественная приемная по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны "Чтобы помнили". Специалисты и добровольцы Областного поискового центра помогут тюменцам уточнить информацию о своих родственниках-фронтовиках.

Также в этот день поисковики проведут уроки памяти, митинги памяти, литературно-музыкальные композиции, представят музейные экспозиции и спектакли.