В Тюмени прошел форум замещающих семей

Фото: департамент социального развития Тюменской области

Более двухсот родителей приняли участие в V региональном форуме замещающих семей. Замещающие родители из 26 муниципальных образований Тюменской области смогли проконсультироваться с ведущими экспертами в области педагогики, психологии, медицины, социальной поддержки.

На консультативных площадках участники обсудили с психологами, инспекторами по охране детства, социальными педагогами кризисы возрастного развития, адаптацию и социализацию ребенка в приемной семье, оказание ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Родители подростков проконсультировались со специалистами по вопросам правовой грамотности несовершеннолетних, обсудили подростковые девиации, финансовую грамотность детей и подростков, информационную безопасность несовершеннолетних в сети интернет. Значительное внимание замещающих родителей привлекла диалоговая площадка по поддержке родителей детей-инвалидов.

"В Тюменской области более 3 тысяч замещающих семей, в которых воспитываются 96% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Форум призван обратить внимание общественности на нелегкий труд замещающих родителей", — отметила руководитель регионального центра "Семья" Елена Перминова.