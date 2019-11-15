Тюменцам расскажут об истории городской управы

Сегодня, 15 ноября, в музее "Городская дума" пройдет лекция "История здания Тюменской городской думы".
Речь пойдет об истории городской управы, возникновении первых общественных часов города, городских головах. Лекцию прочтет методист по музейно-образовательной деятельности Григорий Нагибин.
Начало лекции в 18 часов. Вход свободный. Место проведения: музей "Городская Дума" (ул. Ленина, 2).
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