Тюменцам расскажут об истории городской управы

12:20 15 ноября 2019
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Фото из фондов ГАУК ТО "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова", группа "Тюмень до нашей эры" / vk.com

Сегодня, 15 ноября, в музее "Городская дума" пройдет лекция "История здания Тюменской городской думы". 

Речь пойдет об истории городской управы, возникновении первых общественных часов города, городских головах. Лекцию прочтет методист по музейно-образовательной деятельности Григорий Нагибин.

Начало лекции в 18 часов. Вход свободный. Место проведения: музей "Городская Дума" (ул. Ленина, 2).

Теги: краеведение , лекция , музей
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