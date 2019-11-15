Тюменцам расскажут об истории городской управы

Фото из фондов ГАУК ТО "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова", группа "Тюмень до нашей эры" / vk.com

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