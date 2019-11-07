В Тюмени пройдет форум замещающих семей

Пятый региональный форум замещающих семей состоится в ДК "Нефтяник" 16 ноября. Его участниками станут более 200 замещающих родителей из 26 муниципальных образований Тюменской области.

Спикерами форума станут ведущие консультанты — психологи, логопеды, инспекторы по охране детства, специалисты по социальной работе.

На консультативных площадках участники обсудят детско-родительские отношения, кризисы возрастного развития, адаптацию и социализацию ребенка в приемной семье, оказание ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Родители подростков смогут проконсультироваться со специалистами в вопросах правовой грамотности несовершеннолетних, обсудят подростковые девиации, финансовую грамотность детей и подростков, информационную безопасность детей в сети интернет.

Форум проводится по инициативе департамента социального развития Тюменской области. Организатор — региональный центр "Семья", занимающийся обучением кандидатов в замещающие родители и сопровождением замещающих семей Тюменской области.