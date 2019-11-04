Поклонников культуры "90-х" приглашают сыграть в квиз

Фото: Моя территория

Квиз, посвященный тематике 90-х годов, пройдет в тюменском мультицентре "Моя территория" (ул.Ванцетти,1) 7 ноября начало в 18:30. Участникам нужно будет угадать музыкальные заставки сериалов, персонажей мультфильмов и кино. Команда-победитель получит подарочные сертификаты в батутный центр "Ниндзя парк", сообщает "Мегатюмень".

Зарегистрироваться можно индивидуально или командой от 3 до 8 человек по ссылке: https://tmn-id.ru/projects/kviz-90-e/. Количество мест ограничено.

"В октябре мы проводили квиз на осеннюю тематику, и количество желающих сыграть в эту игры превысило наши ожидания, их было 45. В ноябре мы так же решили провести квиз, на этот раз с тематикой "90-е". Мода циклична, и сегодня мы видим как на улицы, а также и в музыкальную культуру возвращается стиль прошлого столетия", — поделилась руководитель проектного офиса Ирина Мустыгина.

Тематика девяностых годов будет фигурировать в событиях мультицентра на протяжении всего ноября по четвергам. Так, 14 ноября состоится квартирник, после, будет проведено "лайфхак-шоу по стилю: 90-е в 20-е" о цикличности моды. Финальным событием месяца станет игротека "Назад в прошлое", где участники смогут воспользоваться настольными играми и видеоприставками, которые были популярны в девяностых.

Квиз — игра, заключающаяся в ответах на устные или письменные вопросы из различных областей знания.Квизы в основном отличаются друг от друга правилами, которые определяют очередность хода, тип и сложность вопроса, а также порядок определения победителей, вознаграждение за правильный ответ.