Мифы о расах развеют на лекции в Тюмени

Новая лекция проекта "КонцептХаб" пройдет в Тюмени 2 ноября. Спикером станет антрополог Станислав Дробышевский.

Темой встречи с научным редактором портала "Антропогенез.ру" станет "Мифы о расах — банальные и опасные". Что такое раса, можно ли ее определить по фотографии, Какие мифы скрываются за этим понятием — расскажет лектор.

Начало встречи в 14 часов, информация о месте проведения появится позже. Вход свободный, нужна регистрация.