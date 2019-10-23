Мифы о расах развеют на лекции в Тюмени

Новая лекция проекта "КонцептХаб" пройдет в Тюмени 2 ноября. Спикером станет антрополог Станислав Дробышевский.
Темой встречи с научным редактором портала "Антропогенез.ру" станет "Мифы о расах — банальные и опасные". Что такое раса, можно ли ее определить по фотографии, Какие мифы скрываются за этим понятием — расскажет лектор.
Начало встречи в 14 часов, информация о месте проведения появится позже. Вход свободный, нужна регистрация.
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