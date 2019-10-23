Мифы о расах развеют на лекции в Тюмени

11:00 23 октября 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Новая лекция проекта "КонцептХаб" пройдет в Тюмени 2 ноября. Спикером станет антрополог Станислав Дробышевский.

Темой встречи с научным редактором портала "Антропогенез.ру" станет "Мифы о расах — банальные и опасные". Что такое раса, можно ли ее определить по фотографии, Какие мифы скрываются за этим понятием — расскажет лектор.

Начало встречи в 14 часов, информация о месте проведения появится позже. Вход свободный, нужна регистрация

Теги: лекция
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2019