Даниил Эльдаров: голос – главный инструмент моей профессии

Не многие знают, что многие культовые герои зарубежных фильмов в русской версии говорят голосом Даниила Эльдарова. Он озвучил более семиста ролей, в том числе Мориарти, Капитана Америку, Люка Скайоукера, Доктора Лайтмана. На кинофестиваль "Ноль плюс" Даниил Эльдаров приехал как председатель жюри полнометражного игрового кино.

- Узнают вас зрители по голосу знаменитых героев?

- Мой голос в жизни абсолютно не такой, как на экране. Но у меня был один момент, когда я понял, что меня узнают по голосу. Я играл в антрепризе с Валерием Николаевым, Любой Тихомировой, и на гастролях, после спектакля, ко мне подходит молодая пара за автографом и спрашивают, не я ли озвучивал доктора Лайтмана в фильме "Обмани меня". Иногда просят заговорить голосом одного из героев.

- С какими режиссерами дубляжа вам удалось поработать?

- Со многими. Со всеми московскими – это точно. С Ярославой Туруевой, Сашей Новиковым, Севой Кузнецовым, Леонидом Белозоровичем и другими достаточно известными режиссерами. Трижды работал с Наташей Федотовой из Питера – записали с ней дубляж на последнюю часть "Монстры на каникулах". Каждый режиссер дает тебе определенный опыт.

- Какой проект для вас является самым крупным?

- В 2010 году у меня случилось сразу три больших и значимых проекта. Предложили озвучивать Мориарти из "Шерлока",утвердили на роль Капитана Америки, с которым я расстался совсем недавно. В этом же году был передубляж "Звездных Войн" - я озвучивал Люка.

- Расскажите про героя, озвучивать которого вам было труднее всего?

- У меня несколько таких персонажей. Хью Джекман в "Пленнице", поскольку это тяжелая драма. У героя пропадает дочь, и он начинает искать похитителя. Там очень эмоциональные сцены: слезы, крики. Смена шла девять часов. Сложность была также в создании дубляжа фантастической комедии "Армагеддец". Это очень тяжелый персонаж со сложной мимикой: то он смеется, а через две секунды уже плачет, то сразу начинает кричать, а потом следом говорить шепотом. Мне было очень трудно войти в эту роль. Четвертого октября выходит в прокат фильм "Арахисовый сокол", где я озвучивал роль главного героя с синдромом Дауна, желающим стать борцом. Очень сложная специфика озвучивания из-за интонации, логики речи.

- У каждого актера есть свое амплуа. Александр Абдулов, даже несмотря на криминальные роли, был романтичным героем. Есть ли амплуа у актера дубляжа?

- Мне всегда в кино говорили: "С вашей внешностью – вы герой, а по амплуа – вы очень острохарактерный". В профессии актера дубляжа амплуа не играет весомую роль, но, разумеется, если ты обладаешь острохарактерностью, у тебя больше возможностей, больше граней. Просто характерный - может сыграть Героя, но если ты недостаточно эмоциональный, то кроме Героя ты ничего и не сможешь сыграть. Одно время я озвучивал спокойных, благородных персонажей, и мне это попросту надоело. Когда нужно озвучить отрицательного героя, появляется пища для внутреннего роста.

- Важно ли при озвучивании иностранных картин понимать язык оригинала, на котором говорят персонажи?

- Иногда знание языка оригинала идет во вред. У нас есть актеры, которые свободно владеют английскими и порой даже подрабатывают переводчиками наших проектов. И с ними писать голос, будучи режиссером, конечно, безумно сложно. Они начинают перебирать диалоги, доказывать, что то или иное предложение переведено неправильно. А порой это полезно. Я, например, знаю английский язык, по большей части, из-за фильмов. Когда слушаешь язык оригинала, в твоей голове начинают откладываться те или иные фразы. Гораздо проще попадать в реплики актера, если ты понимаешь, о чем говорит твой герой.

- Какую пользу для себя вы находите в своей профессии?

- Наша профессия хороша тем, что мы каждый день проживаем по несколько ролей, чего бы в театре или в кино нам не дали сыграть. За смену можно успеть озвучить и мультик, и документальный фильм, и злодея из компьютерных игр. Мы передаем не только разный характер героев, но и их возраст. Я за это и люблю нашу профессию.

- Как относитесь к тому, что дочь пошла по вашим стопам?

- Дети в этой профессии очень востребованы. Моя дочь с шести лет занимается дубляжом. Сначала озвучивала героев мультфильмов, а в 14 лет режиссеры стали смотреть в паспорт, начали отказывать ей в детских картинах. Сейчас в прокат выходит "Эверест", где Василиса озвучивает главную героиню. Ей очень нравится то, чем она занимается. И каждый раз с большим желанием идет на работу, чем на учебу. Она переживает, если ходит на работу реже трех раз за неделю. Тот гонорар, который она получает за дубляж, полностью направлен на ее саморазвитие и дальнейшее образование.

- С чего вообще начинать юным мечтателям, если они хотят стать актером дубляжа?

- Чтобы заниматься дубляжом, желательно иметь хотя бы начальное театральное образование, поскольку очень трудно работать с теми, кто не имел никакого опыта. Если ты хочешь существовать в одном своем тембральном состоянии, которое ты нашел, – возможно, это даст тебе работу. Но все равно, так или иначе, придется работать над своей речью. Нам гораздо труднее, чем актерам театра или кино: они помогают себе руками, телом, мимикой, у нас же один инструмент – голос. Нам нужно убедительно передавать голосом все то, что актер играл по ту сторону экрана, все его эмоциональное состояние. Чтобы работа была в удовольствие, обязательно нужны какие-то азы по актерскому мастерству.

Владислава Зубарева, пресс-центр фестиваля "Ноль плюс", медиа-холдинг "Академия радости"

Фото: Дарья Демидович