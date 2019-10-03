Тюменские дети посмотрели документальные фильмы о войне и мире

С 30 сентября по 6 октября в Тюмени проходит VI Международный кинофестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс".

На третий день фестиваля программа даёт возможность посетить молодёжный театральный центр "Космос", Дворец Творчества и Спорта "Пионер" и Тюменский Драматический театр. По плану были полнометражные, документальные и научно-популярные фильмы из разных стран: Россия, Франция, Германия, Бразилия, Чехия, Италия, США, Чили. Режиссёры сами представляли фильмы: "Воздушный змей", "Крик тишины", "Дорогой папа", "Бабочки".

Один из полнометражных фильмов на тему Великой Отечественной войны и семьи прошёл в среду в молодёжном театре "Космос". "Крик тишины" (Россия) снят по повести Тамары Цинберг "Седьмая симфония". Блокадный Ленинград. Февраль 1942 года. Заканчивается самая страшная зима. Невыносимый голод и холод. Нина Воронова совсем отчаялась, и её трехлетний сын Митя ослабел. Последняя надежда - эвакуация. Но с маленьким детьми не берут в другие оккупированные города. Тогда женщина идет на чудовищный шаг-оставить сына одного в промерзшей квартире. Во время налета мальчика спасает Катя Никонорова. У самой девочки никого не осталось: отец погиб на фронте, мать недавно умерла. Они с малышом никому не нужны. Спасительница выдает Митю за своего брата и обещает себе сделать все, чтобы мальчик выжил...Но что дальше будет с ними?

В это время на главном экране Дворца "Пионер", показывался мультфильм "Шерстяной мир". В мультике показывают Шерстяной Мир, где всё шерстяное: люди, животные и всё, что их окружает. Мистер Вули – единственный человек, способный поддерживать жизнь в их мире. Но он уже стар и устал от своей работы, хочет изменений в жизни. К несчастью его желание исполняется.

Так же параллельно проходил фильм "В лесу по соседству" (Германия) в Тюменском Драматическом театре. Ученый и изобретатель мистер Юль закрывает все окна своего дома на дереве, чтобы полностью сосредоточиться на своих подсчетах. Он всегда чувствует, что его предки наблюдают за ним с портретов на стене. И в этот момент новый сосед переезжает в домик на дереве по соседству. Чем это может закончиться, остается загадкой.

Следить за программой фестиваля можно на сайте zeroplussff.ru и в группе "Вконтакте". Приглашаем всех посмотреть замечательные фильмы и мультфильмы.

Алина Гиззатуллина, пресс-центр фестиваля, детский медиа-холдинг "Академия радости"

Фотографы: Дарья Демидович