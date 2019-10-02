Фестиваль "Ноль Плюс" в Тюмени открыла автор песен для "Смешариков"

В Тюмени символом начала шестого фестиваля детского и семейного кино "Ноль плюс" стал гимн, автор которого – композитор, создатель песен для известного мультсериала "Смешарики" Марина Ланда. Гимн был исполнен вместе с автором Сергеем Васильевым и тюменским театром эстрадной песни "Соломинка".

Официальное открытие кинофестиваля прошло накануне в музейном комплексе имени Словцова. На открытии были представлены киноленты режиссеров из Канады и Франции. Приключенческие и анимационные фильмы "Как Томми стал легендой 7-го класса" и "Маэстро" вызвали восхищение у зрителей, причем не только юных, но и взрослых. Это не случайно, так как на экран во время открытия попадают только лучшие работы, специально отобранные жюри фестиваля.

Впереди еще шесть дней праздника кино — фильмы и полезны мастер-классы. Программа фестиваля — на сайте.

Алиса Абакарова, детский пресс-центр фестиваля "Ноль Плюс"

Фото: Анастасия Болдырева