Фестиваль "Ноль Плюс" в Тюмени открыла автор песен для "Смешариков"

13:21 02 октября 2019
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В Тюмени символом начала шестого фестиваля детского и семейного кино "Ноль плюс" стал гимн, автор которого – композитор, создатель песен для известного мультсериала "Смешарики" Марина Ланда. Гимн был исполнен вместе с автором Сергеем Васильевым и тюменским театром эстрадной песни "Соломинка".

Официальное открытие кинофестиваля прошло накануне в музейном комплексе имени Словцова. На открытии были представлены киноленты режиссеров из Канады и Франции. Приключенческие и анимационные фильмы "Как Томми стал легендой 7-го класса" и "Маэстро" вызвали восхищение у зрителей, причем не только юных, но и взрослых.  Это не случайно, так как на экран во время открытия попадают только лучшие работы, специально отобранные жюри фестиваля.

Впереди еще шесть дней праздника кино — фильмы и полезны мастер-классы. Программа фестиваля — на сайте.

Алиса Абакарова, детский пресс-центр фестиваля "Ноль Плюс"

Фото: Анастасия Болдырева

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