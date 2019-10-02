В Тюмени прошел день мультфильмов

С 30 сентября по 6 октября в Тюмени проходит международный кинофестиваль "Ноль Плюс". В конкурсе участвуют полнометражное и короткометражное игровое, анимационное, научно-популярное кино и документальные ленты. 1 октября во Дворце творчества и спорта "Пионер" продолжились показы анимационных фильмов для зрителей от шести лет и старше.

В программе второго дня представлены 8 мультфильмов от аниматоров из США, Германии, Щвейцарии, Латвии и других стран. Юные зрители знакомились с добром, милосердием и дружбой посредством мультипликационных картин.

Сердца ребят покорил "Курорт Кошкино озеро" (Германия). Зрителям мультфильм показался смешным, помимо этого он несёт важный посыл: делиться со своими ближними. Единственной сложностью для восприятия всех анимационных произведений был одноголосый перевод, но это совсем не критично.

Также школьники смогли посмотреть мультсериал "Снежная Королева". За час ребятам было представлено несколько короткометражных серий, повествующих о девочке и ее друзьях, которые постоянно находят новые приключения, постепенно постигая нормы морали. Маленьким зрителям было легко извлекать нравственные уроки из этой картины, так как это российский мультсериал с привычной нам озвучкой.

Если вы хотите с пользой и интересом провести время со своей семьёй, то двери международного кинофестиваля "Ноль Плюс " открыты для вас до конца недели.

Надежда Козьминых, пресс центр фестиваля, детский медиа-холдинг "Академия радости".

Фото: Дарья Демидович.