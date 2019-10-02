Кинофестиваль "Ноль+" - вот где хорошее кино

В Театральном центре “Космос”, драмтеатре и во Дворце творчества и спорта “Пионер” второй день идут показы фильмов фестиваля "Ноль плюс". Официальное открытие фестиваля состоялось вечером 1 октября в музейном комплексе имени Словцова.

В этот же день началась конкурсная программа. За неделю зрителю будет представлено около 150 фильмов, в том числе 83 конкурсных: полнометражное и короткометражное игровое кино, короткометражное анимационное кино, научно-популярные и документальные ленты.

Одна из самых интересных анимационных лент прошла во вторник в "Космосе". "Сверкай, звёздочка, сверкай!" (Япония) - это история о медвежатах, которые нашли потерявшуюся звёздочку и пытались её развеселить, но у них ничего не вышло. В конце они узнали, почему она грустила, и сделали ее счастливой.

В это время на экране ДТиС "Пионер" шел анимационный фильм "Век морских путешествий" (США). Это рассказ одинокого старого моряка Уильяма Эйвери, который посередине океана спасает Лару, таинственным образом упавшую за борт. Незваная гостья приносит Уильяму надежду и умиротворение в самые мрачные часы жизни.

Но не только мультфильмы понравились зрителям. В драмтеатре демонстрировались документальные фильмы из Германии, Франции, Эквадора и США. Все они о природе и взаимодействии ее с миром технологий. Картины очень познавательны и подходят для просмотра как детям, так и взрослым.

Следить за программой фестиваля можно на сайте нольплюс.рф и в группе "ВКонтакте". Вход на все кинопоказы свободный. Приглашаем вас посмотреть много действительно хорошего кино, такой шанс выпадает только раз в году.

Дарья Морозова, пресс-центр фестиваля, детский медиа-холдинг "Академия радости"

Фото Анастасия Болдырева.