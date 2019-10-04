Ноль плюс: кино и учеба

3 октября в рамках международного кинофестиваля "Ноль плюс" в администрации города Тюмени прошел форум "Кинопедагогика", где участники из разных стран рассказывали о значении кино в образовании и важности использования его в работе учебных заведений.

Программа была разделена на пять блоков: кино в системе, в образовании, в практике, выездные мастер-классы и подведение итогов.

Первый блок открыли генеральный директор некоммерческой организации IntoFilm из Великобритании Пол Рив, датские педогоги Ханна Педерсон и Лаура Зондергард и персмкий кинорежиссер Павел Печенкин. Спикеры рассказали о том, как они внедряют кино в качестве одного из методов обучения и развития детей в своих странах. На этой же встрече ими были представлены сайты, которые можно использовать в кинопедагогике, в том числе онлайн-платформа "Zeroplus.tv".

Во втором блоке "Кино в образовании" свои доклады представили педагог из Семферополя Елена Куценко, руководитель медиаобразовательного проекта "Взгляд" из Новосибирска Татьяна Федотко, продюсер Сергей Струсовский и профессор из США Девид Мелбай. Они говорили о киноискусстве как ключевой составляющей учебного процесса и внеурочной деятельности. Неоднократно было отмечено, что медиаобразование - это основа формирования культуры личности в информационном обществе.

В третьем блоке прошел мастер-класс. Разделившись на три группы, участники пробовали себя в роли режиссёра, мультипликатора и учились основам создания сценария и драматургии. Руководили процессом кандидат педагогических наук Ирина Челышева из Таганрога, продюсер Александр Костюченко из Москвы, Ханна Педерсон и Лаура Зондергард.

В рамках форума в школах и вузах свои мастер-классы провели режиссер Сергей Струсовский, Александр Костюченко, Елена Куценко, Ханна Педерсон и Зондергард. Дети и преподаватели смогли ознакомиться с новыми методами образования посредством кино.

Форум завершился итоговой дискуссией по пройденным мастер-классам.

Основная задача дня "Кинопедагогики" - раскрыть важность кино в современном мире и внедрить его в образовательную систему. Участники говорили о формировании человека через фильмы и анимации, обсуждали обучение через смоделированные в кино ситуации и поступки героев.

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Анна Канаткина, пресс-центр фестиваля, детский медиа-холдинг "Академия радости"

фото Анастасии Никольской