Тюмень – Сеул: вместе интереснее

Вечер корейской культуры прошел в тюменском драмтеатре 3 октября и стал одним из ярких праздников кинофестиваля "Ноль Плюс". Кроме участников официальной делегации из Сеула, участниками вечера стали представители Посольства Северной Кореи в РФ и анимационной индустрии Пхеньяна, члены тюменской корейской диаспоры.

Мероприятие началось со слов благодарности и церемонии награждения. Вечер совпал с национальным праздником образования Республики Корея, поэтому не обошлось без подарков. Директор фестиваля "Ноль Плюс" Николай Данн преподнёс всем гостям из Кореи сладкие презенты.

Глава района Курогу в Сеуле Сон Ли на открытии мероприятия пообещал, что "вечер будет замечательным и энергичным", и он оказался прав. В малом зале драмтеатра не угасали аплодисменты и радостные возгласы. Развлекательная программа вечера началась с диалога культур. Гости порадовали зрителей национальными танцами, песнями и музыкой флейт. Ответом от тюменцев был ансамбль "Атаманский причал" с казачьими песнями и ансамбль "Радуга" с танцем "Завалинка". В заключение вечера состоялся показ фильма "Мальчик, который заставил людей танцевать".

Напомним, что сотрудничество фестиваля "Ноль Плюс" с корейскими кинематографистами длится с 2015 года, когда в Тюмени проходили Дни показа корейский фильмов. В 2018 году делегация из Южной Кореи посетила международный кинофестиваль "Ноль Плюс". В мае 2019 года в Сеуле кинофестиваль "Ноль Плюс" и корейский кинофестиваль GUKIFF организовали Евразийскую Ассоциацию кинофестивалей (EFFA), призванную реализовывать в странах Евразии культурный и профессиональный обмен в сфере семейного кино и кинопедагогики, а также совместное кинопроизводство. В программе кинофестиваля GUKIFF есть День русской культуры. Благодаря такому сотрудничеству обычные жители Тюмени и Сеула смогли больше узнать о культуре друг друга.

Инга Кортусова, пресс-центр фестиваля, детский медиа-холдинг "Академия радости"

Фото: Анастасия Болдырева