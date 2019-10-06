Известные писатели приедут в Тюмень

Тюменская область вошла в число регионов, где в 2019 году будет реализован российский проект "Большая книга - встречи в провинции". Российские писатели, победители и лауреаты премии разных лет приедут, чтобы пообщаться с читателями. Центральной площадкой станет Тюменская областная научная библиотека.

Особенность проекта в том, что писатели получают возможность посетить не только крупные города, но и побывать в российской глубинке. В таких местах встречи проходят особенным образом и надолго запоминаются как писателям, так и читателям.

Как отмечает писатель, литературовед и литературный критик, финалист премии Майя Кучерская, люди из отдаленных городов или из сельской местности всегда по-особенному рады гостям. Им действительно интересно, что происходит в российской словесности, не пропустили ли они чего-то важного. "На этих встречах ты видишь заинтересованного читателя в лицо. Эти мгновения краткого, но такого живого общения, очень нужны", - говорит она.

С Майей Кучерской тюменцы смогут встретиться лично. Она и писатель, журналист, финалист премии Анна Матвеева побывают в Тюменской области в середине октября. Имя третьего участника проекта в нашем регионе уточняется, пишет "Вслух.ру".

Встречи с читателями будут проходить с 16 по 18 октября как на площадках тюменских библиотек. Планируются также мероприятия в Ялуторовске.