Для тюменцев проведут бесплатный мастер-класс по карвингу

08:38 15 сентября 2019
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pixabay.com

Бесплатный мастер-класс по фигурной резке овощей и фруктов состоится в Тюмени 19 сентября. Мероприятие пройдет в мультицентре "Моя территория" по адресу ул. Ванцетти, 1. Принять участие могут все желающие.

Занятие будет вести мастер по украшению блюд и праздничного стола из Тобольска Зухра Нигматуллина. В рамках встречи она расскажет об истории карвинга, поделится своим опытом. А затем продемонстрирует, как с помощью обычного кухонного ножа выразить цветы из овощей и фруктов. Материалы и продукты предоставят организаторы, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Для участия в мастер-классе нужно пройти регистрацию на сайте https://tmn-id.ru/ в разделе "Месяц творчества". Узнать подробнее можно также в группе мультицентра "Моя территория" ВКонтакте.

Отметим, в сентябре тюменцы уже рисовали натягиваемыми на доске нитями и учились арт-терапии в рамках серии мастер-классов. 26 сентября запланирован также воркшоп по созданию букетов из еды.

Теги: мастер-класс , овощи , творчество , фрукты
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