Куда сходить с детьми на выходных в Тюмени?

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет вашему вниманию Топ мероприятий на субботу и воскресенье для всей семьи.

Школьная ярмарка (0+)

Здесь в одном месте собран полный ассортимент школьного товара: школьная форма; различная детская и молодежная одежда и обувь; головные уборы; учебники, канцелярия и школьная атрибутика; ранцы, сумки; развивающие игры и многое другое.

Когда: вплоть до 31 августа с 10:00 до 19:00 по будням и до 18:00 по выходным дням.

Где: Выставочный зал (ул. Севастопольская, 12)

Вход свободный!

Акция "Тюменский эскадрон" (0+)

Конная кавалькада "Тюменский эскадрон" — юбилейная праздничная акция, организованная активистами конноспортивного движения Тюмени, по задумке организаторов станет запоминающимся подарком горожанам и всем кто не устает повторять слова из песни — "Не расстанусь с комсомолом — буду вечно молодым!".

Конная колонна ветеранов и юных спортсменов с легендарной пулеметной тачанкой в образе первых сибирских комсомольцев с юбилейными флагами пройдет по улицам областного центра, примет участие во встрече ветеранов комсомольских организаций Сибири в Комсомольском сквере, проведет митинг у памятника "Молодым созидателям земли тюменской" на привокзальной площади.

Митинг в Комсомольском сквере и встреча комсомольцев с участниками конных пробегов начнется в 11:00, возложение цветов к памятнику "молодым созидателям земли тюменской" состоится в 12:30. Торжественное прохождение конной колонны по центральным улицам Тюмени с 11:30 до 12:30.

Когда: 24 августа с 11:00

Где: сквер Комсомольский

Участие бесплатно!

Забег в парке Затюменский (12+)

Просто бесплатный массовый забег для всех желающих. Причем это не просто бег ради бега, будут подводиться итоги. Можно заявить о себе как о лучшем бегуне всея Тюмени. Да и просто провести время рядом с единомышленниками — зачетное дело.

Для всей этой радости нужно зарегистрироваться на сайте parkrun.ru и не забыть взять на забег распечатанную копию своего штрихкода. Если ты придёшь без штрихкода, твой результат не будет учтён.

Когда: 24 августа, разминка в 8:40, старт 9:00

Где: экопарк Затюменский (ул. Барнаульская, 41)

Участие бесплатно!

Открытие выставки "Радуга ремёсел" (0+)

Это ремесленная интерактивно-выставочная площадка, где мастера поделятся с аудиторией своим опытом и умениями. Желающие смогут принять участие в мастер-классах по ткачеству, гончарному делу, прядению. На веранде музея пройдет лекторий-практикум о появлении гончарного промысла и об удивительной тайне глины.

На выставке "Радуга ремёсел" посетители познакомятся с предметами и вещами, по которым можно составить целостную картину развития ремесленного производства в Тюмени на рубеже XIX-XX веков. Они увидят старинные инструменты, детали ткацкого стана, произведения мастеров, хранящиеся в фондах "Музейного комплекса им. И.Я. Словцова".

Когда: 24 августа в 13:00

Где: музей "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24)

Экскурсия в конном клубе "Тардис" (0+)

Тебя ждет: экскурсия и техника безопасности, кормление и чистка лошадей, много крутых сочных фотографий. А также катание за дополнительную плату: 150 рублей за большой круг. Необходима предварительная запись: 8 (982) 783-68-51.

Когда: 24 августа в 16:00

Где: с. Каскара (20 км от города по Тобольскому тракту)

Стоимость: 200 рублей с человека (на своем транспорте)

Новый сезон в Театре кукол (0+)

Тюменцев ждет открытие театральных касс, где все желающие смогут приобрести билеты со скидкой 50%. Горожан ждут интерактивные площадки по сказке Петра Ершова "Конек-Горбунок", развлекательные программы, конкурсы, викторины и фотозоны.

Самым главным событием в этот день станет открытие скульптуры сказочного персонажа "Конька-горбунка" при поддержке фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы. Именно в этот день состоится показ спектакля "Конёк-Горбунок" (правда, билетов на него уже нет).

Приятным сюрпризом в этот день будет и открытие выставки "Волшебный мир бессмертной сказки" посвященной творчеству нашего земляка П.П. Ершова, и распродажа театральных билетов на спектакли сентября–октября–ноября 74-го театрального сезона со скидкой 50%.

Продолжение здесь.