В Тюмени стартовала премия для молодых родителей

17:25 21 августа 2019
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Фото: pixabay.com

С 21 августа по 12 сентября в Тюмени проходит премия "Папа года" и "Мама года" для родителей от 23 до 45 лет. Она помогает вовлечь отцов и матерей в процесс воспитания детей и укрепить семейные отношения. 

Участников ждут спортивные, творческие и интеллектуальные мастер-классы, а также дизайн-игра по созданию семейного проекта. Родители вместе с детьми смогут попробовать себя в векторной графике, программировании, танцах, моде и рисовании. 

Звания "Мама года" и "Папа года" присудят участникам, которые наберут наибольшее число баллов на мастер-классах и конкурсах. Их будут оценивать по критериям: вовлеченность, включение собственного ребенка в деятельность, конструктивная направленность.

Премия проходит в рамках проекта "Папатут".

Теги: конкурс , семья
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