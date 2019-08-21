День флага отпразднуют на разных площадках областной столицы

Праздничные мероприятия, посвященные Дню флага, пройдут в тюменских Домах культуры. Гостей ждет разнообразие интерактивных площадок и концертная программа.

21 августа в 18 часов празднование состоится в филиале ДК "Водник" (ул. Утешевская, 23) и ДКиТ "Торфяник (ул. Малышева, 24), а 22 августа в 18 часов ДК "Орфей" организует праздник в сквере ветеранов Энергетики (ул. Одесская, 57).

"Водник" готовит зрителям семейную программу, во время которой ведущие в образах папы и дочки расскажут о том, что такое флаг и почему он таких цветов. Кроме того, гостей ждет выступление хореографического ансамбля "Краски танца", а также мастер-классы и викторина.

Все желающие смогут раскрасить площадь перед Домом культуры ромашками, васильками и гвоздиками. Любители дворовых игр поиграют в классики, резиночки и вышибалы, а после окончания праздника состоится заезд юных велосипедистов на трехколесных и двухколесных велосипедах.

Не менее интересной будет программа в Доме культуры и творчества "Торфяник", она стартует в 18 часов 21 августа. Гостям предложат принять участие в интерактивных площадках, а Духовой оркестр раскрасит вечер творческими композициями.

Для самых быстрых и ловких организаторыготовят спортивную площадку, которая очень здорово подойдет любителям понаблюдать спортивные страсти и активно поболеть за своих участников.

К этому празднику подготовились и мастерицы – у каждого из гостей будет возможность унести домой особенный, своими руками изготовленный сувенир в цветах российского флага.

Весело и с пользой тюменцы проведут время в сквере ветеранов Энергетики. 22 августа в 18 часов начнется грандиозное празднование, которое организует ДК "Орфей". В сквере будут работать интерактивные площадки, состоится концерт и не только.

Одной из площадок станет "Тюмень расписная". Гостям предложат разукрасить символику государственного флага и нарисовать рисунок на асфальте. В рамках работы площадки "Тюмень творческая" мастерицы декоративно-прикладного творчества научат украшать кокошники и вместе с гостями изготовят большое полотно "И гордо реет триколор".

Порадуют зрителей своим творчеством Духовой оркестр, цирк-студия "Икар", студия танца "Meret", солисты Дарья Чехомова и Евгений Петропавловский.

Всех желающих приглашают вместе отпраздновать День флага и увлекательно провести время с семьей.