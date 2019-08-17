Движение по тюменской кольцевой дороге открыли Александр Моор и Владимир Якушев

Фото: ИА "Тюменская линия"

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор приняли участие в торжественном открытии движения по развязке на пересечении тюменской кольцевой автодороги с ул. Монтажников в Тюмени запустили 17 августа, сообщает "Тюменская линия".

На церемонии также присутствовали главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко и генеральный директор АО "Мостострой-11" Николай Руссу.

Владимир Якушев отметил символичность открытия такого важного объекта дорожной инфраструктуры в день, когда проходят основные празднования 75-летия Тюменской области.

"Столицу можно назвать столицей, когда она имеет замкнутую окружную дорогу, поэтому с уверенностью можно сказать, что Тюмень претендует на статус одного из лучших современных городов с развитой транспортной инфраструктурой. "Мостострой-11" это флагман строительства не только Тюменской области, но и всей Российской Федерации. В регионе сложился огромный коллектив, который может строить такие сложные в инженерном плане объекты с опережением сроков", - рассказал министр.

Он поблагодарил коллективы, которые работали на дорожных объектах, тех, кто проектировал их, а также ресурсоснабжающие организации, и вручил почетные грамоты и благодарности министерства работникам "Мостострой-11" и ТОДЭП. Владимир Якушев поздравил всех с недавно прошедшим Днем строителя, отметив, что это одна из лучших профессий на Земле, так как все, что окружает нас, создано их руками.

Александр Моор напомнил, что в в 2003 году, когда начали создавать ТКАД, в Тюмени проживало чуть более 500 тысяч человек.

"Были скептики, которые говорили: "Зачем они строят дороги в полях"? Прошло не так много времени по историческим меркам, 16 лет, в Тюмени уже 800 тысяч человек, и представьте на минуту, что было бы, если бы тогда не было принято этого стратегического решения, и оно бы планомерно не воплощалось в жизнь?", - обратился он к присутствующим.

Почетные грамоты и благодарственные письма правительства Тюменской области за заслуги и значительный вклад в развитие строительной отрасли региона губернатор вручил сотрудникам подразделений "Мостостроя-11", "Тюмень Водоканала", УСТЭК, Тюменских распределительных сетей, "Строительного управления Север", "Тюменских моторостроителей" и Тюменского областного дорожно-эксплуатационного предприятия.

Решение о строительстве ТКАД было принято в 2003 году для перераспределения транспортных потоков и развитию улично-дорожной сети областной столицы. Общая протяженность кольцевой автодороги составила 55 км, к ней присоединены четыре федеральных автодороги. Возведено 29 транспортных развязок, мостов и путепроводов, а также 18 надземных и подземных пешеходных переходов.

Завершающим этапом создания ТКАД стал "Восточный обход". За шесть лет было построено 13,5 км, в том числе шесть транспортных развязок и новый мост через Туру. Параллельно велись работы на примыканиях основных городских артерий. За тот же период были возведены транспортные развязки с ул. Пермякова и ул. Мельникайте с устройством девяти надземных пешеходных переходов.