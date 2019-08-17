Открытие финального участка ТКАД транслировали на площади 400-летия Тюмени

фото: ИА "Тюменская линия"

Гости и жители региона, праздновавшие 75-летие Тюменской области на площади 400-летия Тюмени, стали свидетелями торжественного открытия транспортной развязки на пересечении улиц Федюнинского и Монтажников и последнего участка Тюменской кольцевой автодороги в районе поселка Боровский.

Прямую трансляцию события организовали в установленном на площади шатре "Я люблю тебя, Тюменская область", пишет "Тюменская линия".

"Кольцо вокруг Тюмени - это замечательный сакральный символ, хороший фундамент для множества творческих идей и проектов. Мы уже думаем над ними вместе с историками и краеведами", - отметил в интервью обозревателю "Тюменской линии" видный художник-реставратор исторических объектов деревянного зодчества Святослав Шитов.

Мастера художественных народных промыслов развернули на площади 400-летия Тюмени выставку-продажу своих изделий с мастер-классами. Святослав Шитов рассказал, что рамках праздника тюменские художники проведут для тюменцев всех возрастов пешеходные экскурсии по исторической части областного центра.

Отметим, что в шатре "Я люблю тебя, Тюменская область" работает интерактивная экспозиция, повествующая о многочисленных успехах, которых достиг наш динамично развивающийся регион. Изюминкой стала выставка праздничных выпусков городских и районных газет, посвященных юбилею региона.

После завершения прямой трансляции в шатре прошла викторина по истории региона. Победители получили в подарок книги о Тюменской области.