В Гилевской роще установили комбайн для детских игр

Игровой комплекс в виде комбайна установлен в Гилевской роще. Необычную детскую площадку городу подарил в связи с юбилеем области агрохолдинг "Юбилейный".

Аналогичных типовых конструкций нет ни у одного производителя. За разработку дизайна игрового комплекса с учетом не только эстетики, но и современных требований к безопасности к детскому игровому оборудованию по индивидуальному заказу взялся один из крупнейших поставщиков такого оборудования. Игровой "комбайн" и настоящий имеют внешние сходства и даже общие части – например, мотовило. Но габариты у "детского" скромнее – 2,5*4 метра, зато есть интерактивные элементы.

Идея игрового комплекса заключается в том, чтобы донести до юных тюменцев в доступной и понятной им форме, что за привычными всем нам благами стоит тяжелый, но благодарный труд, сообщается на сайте регионального правительства.

Это не первый подарок городу от агрохолдинга. В конце 2018 года "Юбилейный" установил возле "Сити Мола" стилизованною под колос елку.