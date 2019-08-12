Новый детский сад строят в Исетском районе

Строительство нового детского сада на 150 малышей ведется в селе Исетское. Сдача объекта запланирована на середину декабря 2019 года.

Как сообщила начальник отдела образования Исетского района Ольга Быбина, работы над возведением учреждения дошкольного образования стартовали в феврале. Сейчас подрядчик занимается возведением кровли, внутренней отделкой и благоустройством территории.

В детском саду будет открыто восемь детских групп, в том числе ясельная для детей в возрасте с одного года. Обустроят залы для физкультурных, музыкальных и дополнительных занятий, медицинский кабинет, пищеблок, административные помещения. Набор детей будет осуществляться по территориальному закреплению за детским садом, пишет "Тюменская область сегодня".

"Пока дети подготовительных детсадовских групп размещаются в зданиях двух райцентровских школ. Появления нового детского сада многие родители ждут с большой надеждой и нетерпением. Это позволит решить одновременно несколько проблем – значительно разгрузить наполняемость двух райцентровских общеобразовательных учреждений, вернуться им к прежнему режиму работы, сократить очередь зачисления в дошкольное учреждение. Тем временем мамы, находящиеся в декретном отпуске, смогут выйти на работу", - прокомментировала Ольга Быбина.