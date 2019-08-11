Набор косметики от KEAUTY разыгрывает "Афиша Тюмень"

В честь открытия пятого мультибрендового магазина корейской косметики KEAUTY в Тюмени проект "Афиша Тюмень" запустил новый розыгрыш. Разыгрывают набор косметики от KEAUTY на сумму 3000 рублей. Для того, чтобы получить его, достаточно выполнить простые условия.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, надо подписаться на страницу "Афиша Тюмень" в социальной сети Instagram, поставить лайк данной публикации и отметить в комментариях под постом розыгрыша, не повторяясь, трех друзей. Количество комментариев может быть любым. Чем больше комментариев, тем выше шансы на победу.

Имя победителя станет известно 21 августа. Счастливчика определят среди выполнивших все условия с помощью специального приложения.

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. Призы в другие города не отправляются.

Адреса магазинов KEAUTY в Тюмени:

- Московский тракт, 118;

- ул.Республики, 46;

- ул.Мельникайте, 102;

- ул.Пермякова, 50Б (ТРЦ "Солнечный", 1 этаж)

- УЖЕ ОТКРЫЛСЯ ул. Алебашевская, 19 (ТЦ "Зеленый берег")