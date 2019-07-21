Версии сибирского сюжета Михаила Пришвина исследовали тюменские филологи

Биографическую и художественную версии сибирского сюжета писателя Михаила Пришвина обозначили тюменские филологи в своем исследовании. Они исследовали динамику, смыслы и мотивы в судьбе и творчестве писателя, сообщает Вслух.ру.

В Тюменском государственном университете рассказали о том, что это сюжет открытия, завоевания и освоения Сибири.

"Важен тот факт, до сих пор ускользавший от внимания исследователей, что Пришвин был в Сибири трижды. И каждый раз маршрут его путешествия менялся, становясь все более протяженным", - рассказала профессор кафедры журналистики ТюмГУ Наталья Дворцова.

В 1889–1892 годах Пришвин предпринял самое короткое путешествие в Азию, границей которого стал первый русский город в Сибири – Тюмень. В дальнейшем маршрут его сибирского путешествия увеличивался. И он проехал весь тот путь, который русские первопроходцы прошли в XVI–XIX веках. Сибирский текст Пришвина включает в себя произведения "Кащеева цепь", "Дневники", "Черный араб", "Заворошка", "Архары", "Жень-шень", "Золотой рог".

По словам Натальи Дворцовой, доминантой сибирского сюжета писателя является образ Сибири как России и русского пути в небывалое. Сюжет представляет собой не только путь самосознания писателя, но и путь познания России. Он оказался средоточием важнейших мотивов творчества Пришвина: русской мечты "попытать счастья" на новых местах; народного пути в небывалое и государевой дороги русской истории; сотворчества человека и природы.

Как писал Пришвин, в Сибири иные представления о пространстве: "Масштаб тут приблизительно такой: у нас десять, у них – сто". Открывая для себя природу Сибири, писатель задумывался о создании того, что он назовет художественной географией. Пришвинской геопоэтике Сибири еще предстоит быть изученной, считает профессор.