Выставка об истории городов "72VR" уезжает в Тобольск

Передвижная VR-выставка "72VR", созданная в честь75-летия Тюменской области, открылась в конце июня в в Ялуторовске. С 9 июля ее смогут посмотреть жители и гости Тобольска в музее семьи императора Николая II. С 16 июля он будет работать в Ишиме, а с 27 июля разместится в тюменском историческом парке "Россия - Моя история".

Посетители выставки могут увидеть знакомые улицы своего города образца XIX-начала XX веков. В VR-очках размещены десять фото исторического центра для каждого из городов и его важных исторических и культурных памятников.

Все фотографии для проекта отобраны историками из фондов "Тюменского музейно-просветительского объединения". Встроенный аудиогид рассказывает о малоизвестных исторических фактах и произошедших изменениях, а также о том, какие архитектурные памятники удалось сохранить и какие уже навсегда исчезли с карт.