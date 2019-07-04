"Афиша Тюмень" разыгрывает сертификат на покупку солнцезащитных очков

Фото: Афиша Тюмень

Сертификат на покупку солнцезащитных очков на сумму 1000 рублей от галереи часов "Техномир" разыгрывает проект "Афиша Тюмень" в социальной сети Instagram.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, надо подписаться на страницу @afisha_kto в социальной сети Instagram, поставить лайк данной публикации и отметить в комментариях под постом розыгрыша, не повторяясь, трех друзей. Количество комментариев может быть любым. Чем больше комментариев, тем выше шансы на победу.

Имя победителя станет известно 10 июля. Счастливчика определят среди выполнивших все условия с помощью специального приложения.

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют.