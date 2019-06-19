Тюменцы участвуют в театральных семейных субботах

Новый творческий проект для многодетных семей "Театральные семейные субботы "Мы вместе" запустил детский центр "Грин-Ландия" совместно с Тюменской областной научной библиотекой. Проект реализуется в рамках национального проекта "Культура".

В течение месяца многодетные семьи смогут почувствовать себя настоящей театральной труппой: принять участие в тренингах по пластике, сценической речи, сценической импровизации, увидеть членов своей семьи с новой творческой стороны, создать спектакль и показать его своим друзьям и родным.

Первые участники проекта уже успешно занимаются: два раза в неделю литературно-музыкальная гостиная научной библиотеки превращается в театральный зал, где проходят мастер-классы. Родители и дети на несколько часов становятся актерами, учатся перевоплощаться, примерять разные образы. В конце июня театральные семьи будут готовы представить свои первые отчетные спектакли.

Основной социальный инструмент театра-терапии – взаимопонимание, которое возникает в ходе работы детей и родителей над решением проблем, отраженных в пьесе.

К проекту еще могут присоединиться многодетные семьи с детьми в возрасте от 5 до 14 лет. Подробнее о проекте, ссылка на форму заявки в группе в социальных сетях.