Тюменские театры в рамках "Больших гастролей" сыграют на сценах Махачкалы, Орска, Липецка и Ноябрьска

Тюменский большой драматический театр, Тобольский драматический театр, Тюменский театр кукол и Молодежный театр "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко включены в программу "Большие гастроли" и примут участие в обменных гастролях.

ТБДТ покажет спектакль в Русском драматическом театре Махачкалы. Тобольская драма – в Орском государственном драматическом театре им. А.С. Пушкина. Театр кукол выступит в Липецком государственном театре кукол. Молодежный театр "Ангажемент" – обменяется гастролями с Ноябрьским городским театром. В свою очередь, в рамках направлений "межрегионального" и "для детей и молодёжи", театры этих городов привезут в Тюменскую область свои спектакли.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер:

Значимость программы "Большие гастроли" для современной театральной жизни России очень высока. Она позволяет знакомить зрителей с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров, обеспечивает равный доступ к достижениям современного театрального искусства всем жителям нашей страны.

В 2023 году в рамках "Больших гастролей" реализовано более 300 гастрольных проектов, свыше 1700 показов спектаклей, которые прошли в 300 городах России и ближнего зарубежь