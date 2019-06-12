"Афиша Тюмень" проводит розыгрыш сертификатов в картинг-центр

В своих социальных сетях проект "Афиша Тюмень" разыгрывает сертификаты на посещение картинг-центра Live Drive. Победителей будет четверо, итоги конкурса будут известны уже 21 июня.

Условия розыгрыша предельно просты. Участие может принять каждый тюменец, выполнив следующие условия: быть участником группы "ВКонтакте" Афиша Тюмень | КтоКуда72, сделать репост этой записи, а также при репосте добавить комментарий, состоящий минимум из трех слов у себя на стене и под этим постом группе. Двух победителей определят 21 июня с помощью специального приложения. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке: https://vk.cc/8vOJ7H

В социальной сети Instagram "Афиши Тюмень" также проходит розыгрыш для любителей адреналина. Для участия необходимо быть подписчиком @afisha_kto, поставить лайк данной публикации и отметить в комментариях под постом розыгрыша, не повторяясь, трех друзей. Количество комментариев может быть любым. Чем больше комментариев, тем выше шансы на победу. Двух счастливчиков, которые получат сертификаты определят 21 июня среди выполнивших условия конкурса с помощью специального приложения.

Внимание! Картинг - центр работает с 10:00 до 23:00 и находится по адресу г. Тюмень, ул. Пермякова 50б, 4 этаж (ТРЦ "Солнечный")