В Тюмени запущена бесплатная сеть Wi-Fi с информацией о городских мероприятиях

Оператор связи "Русская компания" и популярный информационный проект "Афиша Тюмень" запускают новый проект RK-Afisha-Wi-Fi, на портале которого можно будет даже без подключения к сети интернет получить полезную информацию о новостях и мероприятиях города.

С помощью уникального сервиса жители и гости Тюменской области могут поймать на свои гаджеты сеть от "Русской компании" и "Афиши Тюмень". Даже без подключения к сети пользователю будет доступен сервис от проекта "Афиша Тюмень", с помощью которого можно узнать о ближайших мероприятиях в городе или запланировать времяпрепровождение благодаря удобному календарю событий. Также главная страница проекта включает раздел с новостями города и области.

Кроме того, жителям Тюмени и области будет доступен бесплатный высокоскоростной интернет в скверах, парках, на площадях, в спортивных, культурных, медицинских, образовательных учреждениях, в торговых центрах и на некоторых остановках. Сеть также распространяется в некоторых учреждениях и местах массового пребывания Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и Тобольска. Всего – около 150 локаций.

Для подключения к бесплатному доступу к сети интернет Wi-Fi достаточно ввести в появившемся поле для заполнения номер своего мобильного телефона и нажать кнопку подключиться. Каждому пользователю доступна скорость до 20 мегабит в секунду.

"Это необычный формат, благодаря которому пользователи смогут оперативно получать актуальные новости и узнавать о культурных, спортивных, массовых мероприятиях – а значит, не пропустят интересные и важные события. Услуга бесплатного доступа к сети интернет Wi-Fi доступна в самых посещаемых местах Тюмени, Тобольска и других городов региона. Это удобно, пользуется большим спросом. А со своей стороны мы готовы обеспечить высокое качество услуг, надежную связь и хорошие скорости", - прокомментировал генеральный директор ООО "Русская компания" Сергей Мальцев.

Напомним, "Афиша Тюмень" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.

Узнавать новости культуры и анонсы мероприятий можно на сайте https://ktokuda.top/, а также в социальных сетях. Например, в группе "Вконтакте" есть удобный сервис – календарь событий, а в Instagram собрано самое интересное.

Официальный хэштег проекта "Афиша Тюмень" - #ктокуда72