Тюменцы совершат путешествие в мир сказок

Праздничная программа "Лукоморье" состоится в Доме культуры "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) 5 июня в 19 часов. Зрители совершат настоящее путешествие в мир сказок вместе со сказочным героем.

Мероприятие посвящено дню рождения великого русского поэта Александра Пушкина. В рамках него зрители вспомнят не только сказки Пушкина, но и многих других писателей. Приятным сюрпризом праздника станет вручение подарков и призов за участие в конкурсах и играх.

Напомним, Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) – великий русский поэт, прозаик, драматург. Автор множества известных детских сказок, таких как "Сказка о рыбаке и рыбке", "Сказка о золотом петушке", "Сказка о царе Салтане", "Сказка о попе и работнике его Балде" и других.

Кроме того, поэт является автором бессмертных произведений в стихах и прозе: романов “Евгений Онегин”, “Дубровский”, известных поэм “Руслан и Людмила”, “Кавказский пленник”, повести “Пиковая дама” и многих других.