В Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени готовы развивать телемедицину

Фото пресс-службы ФЦН

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени имеет все возможности для развития телемедицинских технологий, в которых сегодня заинтересованы как врачи, так и пациенты. Этот вопрос обсудили в рамках визита в ФЦН коллег из Москвы и Липецка, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Необходимость в общении со специалистами выразили врачи нейрохирургического центра в Тюмени, а инициировал поездку инновационный центр "Сколково" (г.Москва).

Ирина Каргальская, автор и руководитель проекта "Онконет", сопредседатель комитета "Пациентоориентированная телемедицина" при Всероссийском союзе пациентов своем докладе отразила всю необходимость и эффективность работы телемедицинской системы.

"Созданная нами платформа по ведению постгоспитальных пациентов практически универсальна, она может быть масштабирована, подстроена под любое заболевание, а самое главное — она понятна для простого человека. Когда пациент выписывается и остается один на один со своей болезнью, ему больше всего на свете хочется общаться с доктором. А это можно сделать посредством цифровых технологий, которые ускоряют процесс лечения и реабилитации", — убеждена Ирина Геннадьевна.

Специалист пояснила, что в данном случае поможет электронный дневник пациента, который он будет самостоятельно заполнять, а врач при принятии дальнейшей тактики лечения анализировать полученные данные. Такой дневник разработан и апробирован.

"Знаю, что ваш центр может подхватить эту идею", — говорит руководитель проекта "Онконет".

Специалисты, собравшиеся в ФЦН для обсуждения актуальной темы, сходятся во мнении: телемедицина нужна, это вызов общественности. Рано или поздно направление заработает в полную силу. Об этом уже заявляют министерство здравоохранения и департаменты здравоохранения в регионах.

"Врачи-нейрохирурги, онкологи, реабилитологи готовы к взаимодействию врач-пациент посредством электронной связи. Для человека, у которого ряд вопросов к доктору, ему тяжело передвигаться и у него боль, общение по скайпу — самый краткий путь к восстановлению", — поясняет Станислав Попов, врач-онколог Федерального центра нейрохирургии в Тюмени.

У Сергея Шинкарева, главного врача областного онкологического диспансера Липецка, главного внештатного онколога Липецкой области позиция схожа с единомышленниками: "Задача врачей организовать контроль хронических больных, которых необходимо наблюдать годами, при необходимости всю жизнь. На примере проекта "Онконет" мы рассказали об этапах наблюдения и коррекции постгоспитальных пациентов дистанционными методами. Теперь важны отклик и поддержка".

Высокотехнологичная база Федерального центра нейрохирургии в Тюмени вкупе с уникальными авторскими методиками и профессионализмом докторов могут быть активно использованы в проекте "Онконет". Гостей поразили возможности клиники: операционные, диагностическое оборудование и симмуляционный обучающий класс.

"У нас есть опыт проведения в центре телекоммуникационных мероприятий по реабилитации. "Онконет" — идея замечательная, ее надо поддерживать и развивать, и мы это делать готовы. Думаю, стоит начать с лечебно-физкультурного комплекса. Наши видеоуроки будут направлены, в первую очередь,на людей с нарушениями функции речи, глотания и передвижения, а также помогут их родственникам в уходе за больными. Еще мы можем организовать дистанционную "школу реабилитации для пациентов", выступать экспертами в рассмотрении сложных случаев", — сказал Альберт Суфианов, главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессор, заслуженный врач РФ.