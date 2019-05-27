"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на спектакль "Онегин"

Фото: Афиша Тюмень

Проект "Афиша Тюмень" в своих социальных сетях разыгрывает билеты на спектакль "Онегин", который покажет театр "Мимикрия". Показ состоится 31 мая. Победителей будет двое, каждый получит приглашение на две персоны. Итоги станут известны 30 мая.

Для участия в конкурсе в Инстаграме необходимо быть подписчиком группы @afisha_kto, лайкнуть публикацию о розыгрыше. Кроме того, под сообщением о конкурсе нужно будет отметить трех разных друзей. Количество комментариев не ограничено, чем их больше, тем выше шансы на успех. Победителей 30 мая выберет генератор случайных чисел.

Чтобы принять участие в конкурсе во ВКонтакте, необходимо вступить в группу Афиша Тюмень | КтоКуда72, сделать репост конкурсной записи. Далее нужно написать под записями у себя на стене и в группе комментарий, содержащий не менее трех слов. Итоги подведут 30 мая. Счастливчиков выберет специальное приложение. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке.

Евгений Онегин, как назвал его автор, – это "свободный роман", он писался и развивался без продуманного заранее сценария. Издавался по главам, как сериал. Сейчас мы эту историю знаем наизусть, она застыла во времени.

Театр "Мимикрия" постарается сделать ее для себя и для зрителя живой и непредсказуемой. В спектакле, как и в романе, главной движущей силой является автор. Он играет словом, играет со словом, играет с персонажами. Ставит их в обостренные обстоятельства и наблюдает, как будет развиваться характер.