Талантливые тюменские школьники пройдут профессиональные пробы

120 талантливых школьников пройдут профессиональные пробы в рамках проекта "Я – успешен" 28 марта. Мероприятие пройдет с 13 до 16 часов в Межрегиональном центре компетенций (МЦК) в области искусства, дизайна и сферы услуг (ул. Киевская, 63), пишет "Вслух.ру".

"Во время профессиональных проб "Я – успешен" ребята научатся создавать повседневные и вечерние образы, составлять стильный гардероб, создадут собственные логотипы, слепят фигурки из марципана, изготовят чехлы для сотовых телефонов и стильные украшения", - рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова.

На память ребята получат деревянные значки "Я - успешен", над созданием которых трудились нынешние студенты Колледжа цифровых и педагогических технологий.

Отметим, что в этом году школьники Тюменской области были особенно успешны. Так, например, каждый второй участник заключительного этапа всероссийской олимпиады стал призёром, 17 наград привезла наша делегация с всероссийского форума "Шаг в будущее", на всероссийский конкурс проектных работ "Большие вызовы" в "Сириус" прошли сразу 12 наших юных изобретателей.