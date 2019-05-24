Куда сходить с детьми в Тюмени 25 и 26 мая?

Афиша Тюмень | КтоКуда72

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет вашему вниманию Топ мероприятий на эти выходные для всей семьи! Желаем вам чудесно отдохнуть.

Мастер-класс по росписи чайной кружки "Единорог"

Когда: 25 мая в 16:00-17:40

Где: Баумана, 29, бизнес-центр "Стрела", школа иностранных языков "Чикаго" (5 этаж)

Стоимость: 500 рублей

12+

25 мая хобби-студия "Зефирки" в бизнес-центре "Стрела" проводит творческий мастер-класс по росписи кружки акриловыми красками. На МК расскажем о технике росписи акрилом, особенностях работы с красками на вертикальной поверхности и, конечно, создадим дизайн кружек.

Уютный мастер-класс поможет отдохнуть, отвлечься от рутинной работы и повысит настроение! Все материалы, необходимые для работы, предоставляются. Запись по телефону: +79220711095. Запись очень желательна, мест мало.

Выставка "Сибирия"

Когда: уже открыта

Где: в галерее сувениров "Легенды Сибири", ул. Володарского, 47

0+

В среду в галерее сувениров "Легенды Сибири" открылась выставка украшений и художественных косторезных изделий Ирины Вишняковой (Мастерская "Минсалим").

Выставка "Все свои"

Когда: с 16 мая по 30 июня 2019

Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул.Советская, 63

12+

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова 16 мая в 17:00 приглашает на открытие выставочного проекта "Все свои".

Впервые в стенах музея будут продемонстрированы работы разного смысла, содержания и уровня, объединенные общей сутью – творчеством человека, работающего в музее. Молодые художники работают в разных видах и техниках: графика, живопись, инсталляция, ткачество, скульптура.

Самовыражение через искусство среди сотрудников музеев является распространенным явлением.

Выставка "Все свои" объединяет творчество людей, для которых музей является местом, где человек выражает себя как сотрудника, как посетителя, как созидателя. Более 60 работ в таких материалах как: холст, бумага, дерево, керамика, металл и текстиль.

Подробности по тел.: +7 (3452) 45-35-90, 45-09-93 доб. 115

Игротека от магазина "Мосигра"

Когда: по пятницам с 18:00 до 21:00, по воскресеньям с 15:00 до 18:00

Где: "Додо Пицца" (в пятницу — ТРЦ "Гудвин", в воскресенье — ул. Кирова, 23)

12+

Множество самых разнообразных настолок — к твоим услугам. А опытные ребята из "Мосигры" с удовольствием объяснят правила незнакомых игрушек. Приходи зарядиться отличным настроением в пятницу вечером или перед трудовой неделей, поесть вкуснейшую пиццу и просто приятно провести вечер.

Фестиваль туристов и путешественников "Одиссея"

Когда: 24-26 мая

Где: "Аванпост" (ул.Широтная, 216)

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Более одной тысячи участников ожидают организаторы фестиваля туристов и путешественников "Одиссея", который пройдет в Тюмени с 24 по 26 мая.

В 2019 году фестиваль "Одиссея" станет юбилейным — он пройдет в двадцать пятый раз. Традиционно фестиваль проводился за городом на природе, в этом году мероприятие впервые пройдет в черте областного центра.

За три дня тюменцы попробуют все виды туризма, познакомятся с активистами, испытают свои силы. Будут представлены спортивное ориентирование, спортивный туризм, водный туризм, скалолазание, альпинизм, параклаймбинг, туризм для самых маленьких и другие направления. Кроме того, планируется возвращение всеми любимой экстремальной гонки для участников старше 18 лет.

Выставка "И божество, и вдохновенье"

Когда: с 16 мая по 9 июля 2019 года

Где: Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева, универсальный читальный зал №2, 3-й этаж

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В Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева открылась книжно-иллюстративная выставка "И божество, и вдохновенье". К 220-летию А.С. Пушкина.

Выставка позволит глубже постичь творчество гения, его характер, его личность. Только через отношения поэта с родными, друзьями, знакомыми, врагами мы можем увидеть картину века, который получил название Пушкинский.

Велопарад

Когда: 25 мая, регистрация с 10:00, старт в 11:00

Где: сбор у здания правительства Тюменской области

Участие бесплатно!

Стартуют велосипедисты у здания правительства, после чего отправятся до Затюменского парка. Там пройдет множество мероприятий для участников велопарада: так, спортсмены попробуют проехать по модульному памп-треку и по велосипедным дорожкам парка, а для любителей езды на маунтинбайках состоится мастер-класс езды по пересеченной местности.

Велофестиваль включает в себя проведение викторин, конкурсов и соревнований для велосипедистов на Центральной площади. Будет организован пять специальных площадок, автоинспекторы раздадут материалы по правилам дорожного движения и технике безопасности при езде на велосипеде.

Победителям вручат подарки, а в завершение праздника будут разыграны и вручены пять велосипедов и большое количество других ценных призов спортивной и туристической направленности.

Спортивный май в ДЮСШ №3 города Тюмени

Когда: 17 по 26 мая

Где: на нескольких площадках

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С 17 по 26 мая 2019 года в МАУ ДО ДЮСШ №3 состоится традиционный ежегодный фестиваль, посвященный памяти педагога-новатора В.Г. Хромина. Это одно из самых ярких мероприятий года: участников и гостей ждет целый калейдоскоп спортивных событий, побед и достижений. Состязания будут проводиться по следующим видам спорта: эстетическая гимнастика, художественная гимнастика, греко-римская борьба, бокс, хоккей с шайбой, настольный теннис. Уже традиционно на фестивале встретятся самые сильные спортсмены не только Тюмени, но и городов России.

Программа соревнований:

- Эстетическая гимнастика начало 26 мая в 10:00;

- Турнир Baby CAP начало 26 мая в 10:00;

Где: вышеизложенные виды пройдут по адресу ул. Садовая, 109/к.1.

День рождения ТРЦ "ТюменьСитиМолл"

Когда: 25 и 26 мая в 16:00

Где: ТРЦ "Тюмень Сити Молл", ул.Тимофея Чаркова, 60

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"Тюмень Сити Молл" приглашает тюменцев на празднование Дня рождения ТРЦ. Организаторы уверяют, что будет жарко!

Гостей ожидают:

- Выступление музыкальных и танцевальных коллективов;

- Цирковое шоу;

- Fashion показы;

- Флешмобы;

- Розыгрыши и подарки.

Главные события:

- Розыгрыш автомобиля;

- Dj Groove и Иванушки International.

Продолжение здесь.