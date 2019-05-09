Надежда Казначеева возглавила Тюменское концертно-театральное объединение

Фото: Рамиль Нуриев

Надежда Казначеева назначена на должность генерального директора Тюменского концертно-театрального объединения и приступила к работе в должности с 7 мая 2019 г. Ранее Надежда Михайловна возглавляла департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и проработала там с 2013 года.

В 1995 году Надежда Казначеева окончила Российскую академию государственной службы при президенте РФ по направлению "менеджмент". Трудовую деятельность начала в 1981 году на должности художественного руководителя и директора Артемовского городского парка.

Является Заслуженным деятелем культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.