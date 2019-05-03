Культурная афиша Тюмени на май: концерты Гергиева и Чумакова, юбилей маэстро Шароева и спектакли в драмтеатре

В мае тюменцев ожидает насыщенная культурная программа. В начале месяца в стенах Тюменской филармонии пройдет XVIII Московский Пасхальный фестиваль с Валерием Гергиевым. Также тюменцы вновь увидят спектакль-номинант на Всероссийскую театральную премию "Золотая маска" - постановку "Молодость", а еще заядлых театралов ожидает несколько взрослых и детских постановок на военную тематику. Подробнее – в Топе самых интересных событий, представленном Тюменским концертно-театральным объединением совместно с проектом "Афиша Тюмень".

5 мая в Тюменской филармонии состоится выдающееся событие в культурной жизни региона – концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением всемирно известного дирижёра Валерия Гергиева. Выступление пройдёт в рамках XVIII Московского Пасхального Фестиваля. Интересная программа, сильная и харизматичная личность дирижёра, фантастическое мастерство музыкантов, неизменно горячий приём зала – этот концерт станет незабываемым событием для каждого слушателя.

Немного позднее, 7 мая, в филармонии ожидается еще один значимый концерт. Он будет посвящен 90-летию заслуженного деятеля искусств России и Украины – Антона Шароева. В концерте примет участие хоровая капелла Тюменской филармонии.

Буквально на следующий день состоится Гала-концерт "Солист оркестра". Концерт даст Тюменский филармонический оркестр, художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель искусств России Евгений Шестаков.В программе концерта примут участие молодые музыканты – вокалисты и инструменталисты, лауреаты III Областного конкурса "Солист оркестра": учащиеся детских школ искусств Тюменской области и Тюменского государственного института культуры.

15 мая на сцене тюменской Филармонии состоится концерт Алексея Чумакова. Он выступит с программой "Небо в твоих глазах". Гостей мероприятия ждут потрясающий звук и свет, а также зажигательные песни, где смешиваются ритм-энд-блюз, фанк, соул и латиноамериканские мотивы.

Тюменский драмтеатр вновь порадует зрителей показом спектакля "Молодость". В этом году постановка была номинирована на премию "Золотая маска" сразу в пяти номинациях! Это большой прорыв для регионального театра, поэтому можно представить, какой это потрясающий спектакль. Показ состоится 10 мая.

Ближе к концу месяца театр Дмитрия Ефимова "Европа" представит премьеру на сцене Тюменского драмтеатра. Новый хореографический детектив "Шерлок Холмс и Доктор Ватсон. Идеальное преступление" поставлен по мотивам мирового бестселлера. Сюжет нового спектакля закручен на противодействии двух лучших умов человечества: гениального злодея – доктора Мориарти и величайшего мастера дедуктивного метода Шерлока Холмса.

В последний майский день в драмтеатре покажут полюбившуюся многим постановку "Ветер в тополях". Герои спектакля – три чудака, которые много лет ежедневно собираются на террасе пансионата для престарелых и всеми силами пытаются продлить остроту ощущений жизни. Оказавшись вместе по воле обстоятельств, они ругаются, мирятся, фантазируют, влюбляются, мечтают вырваться...