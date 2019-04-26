Куда сходить с детьми на выходных в Тюмени?

Фото: Афиша Тюмень | КтоКуда72

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет Топ мероприятий на эти выходные для всей семьи. Вместе с детьми можно посетит спортивные состязания, спектакли, мастер-классы и многое другое.

Читка по произведению Наринэ Абгарян

Когда: 27 апреля в 18:00

Где: ул.Монтажников, 61

Стоимость: 250 рублей

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27 апреля театральная мастерская "Будильник" представит читку по произведению Наринэ Абгарян "Манюня".

Что же такое "читка"? Это своеобразный спектакль, в котором нет мизансцен, зато есть актёры, которые передают характер персонажей.

Это дружественная обстановка, в которой не стыдно смеяться, плакать, говорить и высказываться. Это способ погрузиться в сам текст и прочувствовать каждого персонажа.

Именно на такое мероприятие вас приглашает наша мастерская! "Чтецкие посиделки с привкусом бабушкиного варенья"

Подробности здесь

+7-982-985-52-89

В Тюменской области стартовала акция "Георгиевская ленточка"

Когда: 25 апреля — 9 мая

Где: на площадях, в торговых центрах, на митингах и концертах

Бесплатно!

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Более 137 тыс. георгиевских ленточек планируют раздать жителям Тюменской области в рамках патриотической акции "Георгиевская ленточка".

Непосредственно в сам День Победы тюменцы смогут получить георгиевскую ленточку во дворце творчества и спорта "Пионер" (ул.Челюскинцев, 46) с 11 часов 30 минут до 14 часов 30 минут и у памятника "Учащимся школ города Тюмени, не вернувшихся с войны" с 10 до 15 часов.

Мастер-класс "Эбру — живопись на воде"

Когда: 27 апреля (суббота) в 14:00;

Где: Тайм-кафе "Пятый угол"| Тюмень

Оплата фиксированная 700 рублей.

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Эбру — это древнейшая форма живописи: искусство создания необычайной красоты картин, красками на воде, при которой получается уникальное изображение.

Вода и краски: и созданный вами образ никто не сможет повторить! Изображение, созданное на воде, можно переводить на бумагу, ткань, дерево, стекло и керамику. Неповторимый рисунок станет прекрасным украшением интерьера.

Высококачественный кофе, ароматный чай и кондитерские сладости ждут вас в неограниченном количестве!

Запись по тел.: +7(3452)46-84-09.

Творческие мастер-классы в выходные

СУББОТА

12:00 - Психологическая игра с метафорическими картами "Любовь к себе" от Надежды, которую многие знают в Инстаграме под ником @babulina_radost

В ходе игры ты сможешь:

-Прояснить, что же такое любовь к себе.

-Понять, что мешает проявлению любви к себе

-Понять, как можно улучшить качество жизни, если в вашей жизни есть любовь к себе.

-Найти источники наполнения и ресурсы.

Количество мест: максимум 5

Запись обязательна по предоплате у @babulina_radost (Инстаграм) или в сообщения сообщества

16:30 — МК по керамике от волшебной Таня Теплая

Узнаем, что такое керамика, слепим кружку или тарелочку.

Пополни сервиз интересной вещицей сделанной своими руками

Места ограничены, предварительная запись обязательна в сообщения сообщества или в сообщения к Таня Теплая

ВОСКРЕСЕНЬЕ

13:00 — пасхальный венок.

В этот светлый праздник можно расслабиться за рукоделием и вместе со Светой сделать пасхальный венок. Все расходные материалы сходят в стоимость.

Предварительная запись в сообщения сообщества или к Свете

16:00 — Роспись джинсы

Принты на джинсе смотрятся стильно! А если сделать это самому, то еще и приятно

Приноси с собой любой предмет одежды из джинсы, узнай как правильно работать с акрилом и обзаведись обновкой

Места ограничены, запись на МК в сообщениях сообщества.

Соревнования по подводному плаванию

Когда: 27 апреля в 12:30

Где: СК "Гагаринский" (ул.Макарова, 2/1)

Бесплатно!

6+

В Тюмени 27 апреля впервые пройдут соревнования по подводному плаванию. Участие в соревнованиях примут порядка 40 воспитанников СК "Гагаринский". Это единственный спортивный комплекс в Тюмени, где открыта секция подводного плавания.

Этап Кубка России по скейтбордингу

Когда: 27 апреля в 11:00

Где: SibSub Skatepark, ул.Аккумуляторная, 1/1

Вход свободный!

16+

27 апреля в SibSub Skatepark состоится этап Кубка России по скейтбордингу, который проводит Федерация Скейтбординга РФ. Ожидается приезд гостей для участия, прорайдеров из Москвы для сотрудничества и невероятное количество мощных трюков.

Скейтеры, занявшие места с первого по пятое, получат путевку на финальный этап!

Всероссийские соревнования по дзюдо

Когда: 27 апреля в 10:30

Где: ул.В.Гнаровской, 1

Вход свободный!

6+

Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин женщин памяти Заслуженного тренера России Славика Гогиевича Кудзиева состоятся в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" 27 апреля. В соревнованиях примут участие сильнейшие дзюдоисты России.

Музыкальная сказка "Спящая красавица"

Когда: 26 и 27 апреля в 12:00 и 14:30

Где: Тюменская филармония (ул.Республики, 34)

Цена: 400–800 рублей

0+

На очередном концерте абонементного цикла юные слушатели встретятся с героиней, пожалуй, самой таинственной истории — Спящей красавицей. У меломанов история про заколдованную принцессу ассоциируется, прежде всего, с музыкой Чайковского: Петр Ильич на сюжет этой сказки создал один из своих великолепных балетов. Покоряет сказка и захватывающим сюжетом, в котором веселые танцы, фейерверки и волшебные подарки добрых фей сменяются появлением злой колдуньи и ее страшным предсказанием!

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