Куда сходить с детьми на выходных в Тюмени?

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет Топ мероприятий на эти выходные для всей семьи. Вместе с детьми можно посетит спортивные состязания, спектакли, мастер-классы и многое другое.
Читка по произведению Наринэ Абгарян
Когда: 27 апреля в 18:00
Где: ул.Монтажников, 61
Стоимость: 250 рублей
9+
27 апреля театральная мастерская "Будильник" представит читку по произведению Наринэ Абгарян "Манюня".
Что же такое "читка"? Это своеобразный спектакль, в котором нет мизансцен, зато есть актёры, которые передают характер персонажей.
Это дружественная обстановка, в которой не стыдно смеяться, плакать, говорить и высказываться. Это способ погрузиться в сам текст и прочувствовать каждого персонажа.
Именно на такое мероприятие вас приглашает наша мастерская! "Чтецкие посиделки с привкусом бабушкиного варенья"
+7-982-985-52-89
В Тюменской области стартовала акция "Георгиевская ленточка"
Когда: 25 апреля — 9 мая
Где: на площадях, в торговых центрах, на митингах и концертах
Бесплатно!
0+
Более 137 тыс. георгиевских ленточек планируют раздать жителям Тюменской области в рамках патриотической акции "Георгиевская ленточка".
Непосредственно в сам День Победы тюменцы смогут получить георгиевскую ленточку во дворце творчества и спорта "Пионер" (ул.Челюскинцев, 46) с 11 часов 30 минут до 14 часов 30 минут и у памятника "Учащимся школ города Тюмени, не вернувшихся с войны" с 10 до 15 часов.
Мастер-класс "Эбру — живопись на воде"
Когда: 27 апреля (суббота) в 14:00;
Где: Тайм-кафе "Пятый угол"| Тюмень
Оплата фиксированная 700 рублей.
0+
Эбру — это древнейшая форма живописи: искусство создания необычайной красоты картин, красками на воде, при которой получается уникальное изображение.
Вода и краски: и созданный вами образ никто не сможет повторить! Изображение, созданное на воде, можно переводить на бумагу, ткань, дерево, стекло и керамику. Неповторимый рисунок станет прекрасным украшением интерьера.
Высококачественный кофе, ароматный чай и кондитерские сладости ждут вас в неограниченном количестве!
Запись по тел.: +7(3452)46-84-09.
Творческие мастер-классы в выходные
СУББОТА
12:00 - Психологическая игра с метафорическими картами "Любовь к себе" от Надежды, которую многие знают в Инстаграме под ником @babulina_radost
В ходе игры ты сможешь:
-Прояснить, что же такое любовь к себе.
-Понять, что мешает проявлению любви к себе
-Понять, как можно улучшить качество жизни, если в вашей жизни есть любовь к себе.
-Найти источники наполнения и ресурсы.
Количество мест: максимум 5
Запись обязательна по предоплате у @babulina_radost (Инстаграм) или в сообщения сообщества
16:30 — МК по керамике от волшебной Таня Теплая
Узнаем, что такое керамика, слепим кружку или тарелочку.
Пополни сервиз интересной вещицей сделанной своими руками
Места ограничены, предварительная запись обязательна в сообщения сообщества или в сообщения к Таня Теплая
ВОСКРЕСЕНЬЕ
13:00 — пасхальный венок.
В этот светлый праздник можно расслабиться за рукоделием и вместе со Светой сделать пасхальный венок. Все расходные материалы сходят в стоимость.
Предварительная запись в сообщения сообщества или к Свете
16:00 — Роспись джинсы
Принты на джинсе смотрятся стильно! А если сделать это самому, то еще и приятно
Приноси с собой любой предмет одежды из джинсы, узнай как правильно работать с акрилом и обзаведись обновкой
Места ограничены, запись на МК в сообщениях сообщества.
Соревнования по подводному плаванию
Когда: 27 апреля в 12:30
Где: СК "Гагаринский" (ул.Макарова, 2/1)
Бесплатно!
6+
В Тюмени 27 апреля впервые пройдут соревнования по подводному плаванию. Участие в соревнованиях примут порядка 40 воспитанников СК "Гагаринский". Это единственный спортивный комплекс в Тюмени, где открыта секция подводного плавания.
Этап Кубка России по скейтбордингу
Когда: 27 апреля в 11:00
Где: SibSub Skatepark, ул.Аккумуляторная, 1/1
Вход свободный!
16+
27 апреля в SibSub Skatepark состоится этап Кубка России по скейтбордингу, который проводит Федерация Скейтбординга РФ. Ожидается приезд гостей для участия, прорайдеров из Москвы для сотрудничества и невероятное количество мощных трюков.
Скейтеры, занявшие места с первого по пятое, получат путевку на финальный этап!
Всероссийские соревнования по дзюдо
Когда: 27 апреля в 10:30
Где: ул.В.Гнаровской, 1
Вход свободный!
6+
Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин женщин памяти Заслуженного тренера России Славика Гогиевича Кудзиева состоятся в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" 27 апреля. В соревнованиях примут участие сильнейшие дзюдоисты России.
Музыкальная сказка "Спящая красавица"
Когда: 26 и 27 апреля в 12:00 и 14:30
Где: Тюменская филармония (ул.Республики, 34)
Цена: 400–800 рублей
0+
На очередном концерте абонементного цикла юные слушатели встретятся с героиней, пожалуй, самой таинственной истории — Спящей красавицей. У меломанов история про заколдованную принцессу ассоциируется, прежде всего, с музыкой Чайковского: Петр Ильич на сюжет этой сказки создал один из своих великолепных балетов. Покоряет сказка и захватывающим сюжетом, в котором веселые танцы, фейерверки и волшебные подарки добрых фей сменяются появлением злой колдуньи и ее страшным предсказанием!
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru