"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на спектакль, посвященный Фриде Кало

Фото: "Афиша Тюмень | КтоКуда72"

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" разыгрывает билеты на спектакль "Фрида. Спектр независимости". Победителей будет двое. Каждый участник конкурса имеет шансы выиграть пригласительный на двоих.

Для участия в розыгрыше в Инстаграме "Афиша Тюмень" необходимо быть подписчиком @afisha_kto, лайкнуть эту публикацию. Под сообщением о розыгрыше следует отметить, не повторяясь, трех друзей. Можно оставить любое число комментариев.

Генератор случайных чисел 13 мая выберет двух победителей.

15-16 мая в Молодежном театральном центре состоится премьера спектакля "Фрида. Спектр независимости" по биографии известной мексиканской художницы Фриды Кало.

Что было особенного в ней, что позволяло видеть мир совсем в другом цвете? Что стояло за её творчеством? Как сделать жизнь яркой, если она предстаёт в серых оттенках?

Вас ждёт синтез компьютерной графики, живого саунд оформления и хореографии. Спектакль решен как визуально-пластическая soundrama.