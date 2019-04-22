"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на спектакль, посвященный Фриде Кало

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" разыгрывает билеты на спектакль "Фрида. Спектр независимости". Победителей будет двое. Каждый участник конкурса имеет шансы выиграть пригласительный на двоих.
Для участия в розыгрыше в Инстаграме "Афиша Тюмень" необходимо быть подписчиком @afisha_kto, лайкнуть эту публикацию. Под сообщением о розыгрыше следует отметить, не повторяясь, трех друзей. Можно оставить любое число комментариев.
Генератор случайных чисел 13 мая выберет двух победителей.
15-16 мая в Молодежном театральном центре состоится премьера спектакля "Фрида. Спектр независимости" по биографии известной мексиканской художницы Фриды Кало.
Что было особенного в ней, что позволяло видеть мир совсем в другом цвете? Что стояло за её творчеством? Как сделать жизнь яркой, если она предстаёт в серых оттенках?
Вас ждёт синтез компьютерной графики, живого саунд оформления и хореографии. Спектакль решен как визуально-пластическая soundrama.
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