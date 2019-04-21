Пятиклассникам тюменских школ расскажут историю экзаменов

В тюменских школах для учеников пятых классов пройдет урок, посвященный экзаменам. Дети узнают о том, что такое экзамены, какими они были в Древней Греции, Китае, в средние века, в эпоху Просвещения, новое и советское время, а также что ждет выпускников современных школ.

В рамках необычного урока пятиклассникам расскажут, как расшифровать ГИА, ВПР, НИКО и что значат эти аббревиатуры. Школьники также получат возможность задать вопросы про экзамены начальнику управления общего образования департамента образования и науки Тюменской области Людмиле Чеботарь и уполномоченному по правам ребенка в Тюменской области Андрею Степанову, пишет "АиФ в Западной Сибири".

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, в конце занятия учащимся предложат заполнить карты желаний и загадать, чем будет наполнен их путь от 5 до 9 или 11 класса. Эти карточки попадут в специальную капсулу, которые учителя сохранят до выпускных классов. На последнем звонке, перед экзаменами, школьники вскроют капсулы и расскажут, что из загаданного уже исполнилось.