Тюменцев приглашают на экскурсию по храмам в день Светлой Пасхи

Фото ТМПО

Экскурсия на двухэтажном автобусе к празднованию Светлой Пасхи стартует 28 апреля в 12:00 и 14:30. Возрастная категория 12+.

Музейный комплекс имени Ивана Словцова в день Светлой Пасхи предлагает жителям и гостям города отправиться в захватывающее путешествие по тюменским храмам.

Экскурсия "Тюмень: наши святыни" поможет осознать, насколько наш город многогранен и сколько разных культур переплетается в нем.

Участники вместе с экскурсоводом смогут посетить Свято-Троицкий мужской монастырь, в архитектуре которого слились древнерусские, западноевропейские и украинские черты, Церковь Всех Святых, единственную в Сибири ротонду – круглую церковь и женский Богородично-Рождественский Ильинский монастырь.

Стоимость билетов: 1 этаж – 300 рублей; 2 этаж – 400 рублей. Дети до 14 лет, пенсионеры: 200 руб. – 1 этаж, 250 руб. – 2 этаж.

Запись и подробности по тел.:+7 (3452) 45-35-90, +7929 266 7372 или в группе: https://vk.com/tmpo72.