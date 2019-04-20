Тюменцев приглашают на экскурсию по храмам в день Светлой Пасхи

Экскурсия на двухэтажном автобусе к празднованию Светлой Пасхи стартует 28 апреля в 12:00 и 14:30. Возрастная категория 12+.
Музейный комплекс имени Ивана Словцова в день Светлой Пасхи предлагает жителям и гостям города отправиться в захватывающее путешествие по тюменским храмам.
Экскурсия "Тюмень: наши святыни" поможет осознать, насколько наш город многогранен и сколько разных культур переплетается в нем.
Участники вместе с экскурсоводом смогут посетить Свято-Троицкий мужской монастырь, в архитектуре которого слились древнерусские, западноевропейские и украинские черты, Церковь Всех Святых, единственную в Сибири ротонду – круглую церковь и женский Богородично-Рождественский Ильинский монастырь.
Стоимость билетов: 1 этаж – 300 рублей; 2 этаж – 400 рублей. Дети до 14 лет, пенсионеры: 200 руб. – 1 этаж, 250 руб. – 2 этаж.
Запись и подробности по тел.:+7 (3452) 45-35-90, +7929 266 7372 или в группе: https://vk.com/tmpo72.
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