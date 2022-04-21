Готовимся к Пасхе! Компания "Золотые луга" рекомендует выбирать качественные молочные продукты для традиционных угощений

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Православные в этом году отмечают Пасху 24 апреля. Подготовка к Великому празднику, как правило, начинается заранее. Тюменцы приобретают продукты для семейного стола, готовят традиционные угощения: творожные пасхи и куличи. Очень важно, чтобы продукты для их приготовления были свежими и качественными, иначе главный атрибут праздника будет испорчен.

Компания "Золотые луга", один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири", предлагает свежую и натуральную "молочку" по традиционным рецептам, которая отлично подойдет для пасхальных блюд. Предприятие выпускает творог разной жирности, сметану, сливки, сливочное масло.

В преддверии пасхальных праздников приобрести молочные продукты от местного производителя можно по акции. Так, до 30 апреля в сети магазинов "Метрополис" сметана 15% "Золотые луга" (350 г) будет продаваться со скидкой 10%, а творог обезжиренный (упаковка 350 г) - со скидкой 12%. В сети магазинов "Тамара" и "Сват" сметана 15% (350 г) представлена со скидкой 10%, творог 5% (350 г) - минус 15%.

В сети магазинов "Низкоцен" в Омске, Ишиме, Тобольске акция на творог "Золотые луга" 9% (350 г) до 24 апреля: скидка 10%.

Творог – главный ингредиент пасхи. Согласно одному из классических рецептов, для приготовления потребуется: творог "Золотые луга" (1 кг), масло сливочное крестьянское "Золотые луга" (200 г), сливки (400 мл), яйцо куриное (5 шт.), сахар-песок (200 г), ванильный сахар (1 ч.л.), орехи (100 г), изюм (100 г), цукаты (100 г). Из этого количества ингредиентов получится блюдо примерно на пять полноценных порций.

Творог нужно протереть через сито или измельчить блендером. Затем добавить к нему размягчённое сливочное масло и перемешать. Яйца взбить вместе с сахаром, добавить сливки и снова перемешать. Полученную массу нужно поставить на умеренный огонь, постоянно помешивая, довести до кипения и варить до загустения. После этого смесь немного остудить. Орехи и цукаты измельчить в блендере или мелко порубить ножом, а изюм — промыть горячей водой и просушить. Добавить это всё в остывшую творожную массу, выложить в форму и утрамбовать. Поместить творожную пасху в холодильник для застывания на 12 часов.

Чтобы испечь классический кулич с изюмом, как у бабушки, понадобятся: пол-литра молока "Золотые луга" 3,2%, масло сливочное крестьянское "Золотые луга" (200 г), сахар-песок (300 г), мука (1 кг), яйцо куриное (6 шт.), сухие дрожжи (12 г), ванильный сахар (1 ч.л.), соль (0,25 ч.л), изюм (275 г).

Яйца и масло нужно достать из холодильника заранее, они должны стать комнатной температуры. Сухие дрожжи используйте по инструкции на упаковке. Поставьте опару: половину от общего количества муки смешайте с сухими дрожжами. Молоко подогрейте до теплого состояния, влейте в муку при постоянном размешивании. Опара будет довольно жидкой, сильно замешивать ее не надо. Накройте посуду с опарой полотенцем и уберите в теплое место на полчаса. За это время она должна подрасти и увеличиться в размере в два раза.

Яйца разделите на белки и желтки. Желтки взбейте с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Белки взбейте до крутых пиков. Добавьте взбитые желтки в опару, перемешайте. Положите соль и размягченное сливочное масло. Хорошо вмешайте его руками. Осторожно добавьте в массу взбитые белки. Постепенно просейте оставшуюся муку до нужной консистенции теста. Замесите до однородности, накройте и уберите в теплое место на час. В это время промойте и высушите изюм, обваляйте в муке. Добавьте изюм в тесто, перемешайте, дайте тесту "отдохнуть". Разложите по формочкам, заполняя на одну треть. Разогрейте духовку до 100°С. Поставьте формы с куличами и держите при такой температуре 10 минут, затем нагрев увеличьте до 180°С и пеките куличи до готовности, 45-50 минут. Готовые куличи украсьте на свой вкус: посыпкой, помадкой, кремом или шоколадом.

"Пасха – это семейный праздник, когда за одним столом собираются родные и близкие. У многих семей есть свои традиции, в том числе – накрыть богатый стол, на котором главным украшением станут традиционные пасхальные блюда – куличи, раскрашенные яйца, творожная пасха, выпечка, пироги. Наша компания высоко ценит тот факт, что потребители при подготовке к празднику выбирают продукцию "Золотые луга". Значит, нам доверяют", - отмечает начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.

В 2021 году компания "Золотые луга" расширила ассортимент кисломолочной продукции, выпустив десертную коллекцию питьевых йогуртов. Напитки обладают уникальными вкусами, которые производитель выбрал на основе мнения потребителей.

В 2022 году филиал АО "Золотые луга" – молочный комбинат "Ситниковский" – отметит 90-летний юбилей. Завод является одним из первых молочных предприятий Тюменской области.