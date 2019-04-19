Билеты на Ледовое шоу Ильи Авербуха в подарок от проекта "Афиша Тюмень"

Фото: Афиша Тюмень | КтоКуда72

Афиша Тюмень | КтоКуда72 разыгрывает билеты на Ледовое шоу Ильи Авербуха “15 лет успеха”. Шанс побывать на красочном ледовом представлении имеет каждый, кто примет участие в конкурсе. Победители розыгрыша получат пригласительные на две персоны. Ледовое шоу Ильи Авербуха “15 лет успеха” состоится во Дворце спорта 28 апреля в 18:00.

Чтобы принять участие в конкурсе, надо выполнить несколько простых условий. Вступить в группу Афиша Тюмень | КтоКуда72, разместить у себя эту запись. При репосте надо добавить комментарий под сообщением о розыгрыше в нашей группе, а также вместе с репостом на своей странице. Комментарий должен содержать не менее трех слов. Победителя 26 апреля 2019 года выберет генератор случайных чисел. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке.

Кроме того, "Афиша" проводит розыгрыш билетов на Ледовое шоу на своей странице в Инстаграм. Для участие в конкурсе надо подписаться на @afisha_kto, лайкнуть эту публикацию и в комментариях под сообщением о розыгрыше отметить трех разных друзей. Можно оставить любое количество комментариев, чем больше их будет, тем выше шансы на успех! Имя победителя станет известно 26 апреля, его выберет специальное приложение.