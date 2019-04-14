Во второй половине апреля в Тюмень вернется минусовая температура

Фото Ирины Алькаевой

В Тюмени по прогнозам виртуальных синоптиков ожидается похолодание в течение всей следующей недели. По ночам ожидается минусовая температура, днем воздух будет прогреваться, но незначительно.

Похолодание, начавшееся на выходных, продлится и следующую неделю. Днем столбики термометров опустятся до -2 градусов, а во вторник, среду и четверг возможны снегопады. Поэтому не стоит убирать теплые вещи и обувь далеко. К концу апреля погода начнет налаживаться. Воздух начнет прогреваться до +12 градусов, возможны дожди, пишет "Мегатюмень".

Резкие скачки температуры могут привести к ночным заморозкам, а это значит, что на дорогах будет гололедица. Поэтому автомобилистам стоит еще повременить со сменой зимних шин, отмечают специалисты.