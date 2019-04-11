Коллективы ДКиТ "Торфяник" определят формулу творчества

Фото: ДКиТ "Торфяник"

Творческие коллективы ДКиТ "Торфяник" выступят с отчетным концертом "В поисках формулы творчества". Мероприятие пройдет 19 апреля, вход свободный.

На уличной площади ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26) в 17:00 начнется зажигательное выступление студии игры на барабанах (руководитель Дмитрий Арефьев), а для детей будут организованы интерактивные площадки. В это же время в малом зале будут проходить мастер-классы от студии ИЗО "Мы умеем рисовать" (руководитель Олег Шевченко) и студии декоративно-прикладного творчества "Рукодельница" (руководитель Людмила Лукина). Все желающие смогут посетить уже полюбившийся "Ручной Zоопарк" и сделать фотографию на память в фотозоне.

В 18:00 на сцене зрительного зала "Торфяника" начнется отчетный концерт. Особый колорит празднику придаст выступление народного любительского хора русской народной песни имени В. Щеткова "Сибирское раздолье" под руководством Александра Колмакова. Артисты откроют вечер песнями "Сибирь красавица" и "Наша русская зима".

Яркие творческие номера представят студия танца "MERET" (руководитель Екатерина Бертрам) и студия восточного танца "Восток" (руководитель Ольга Озерова). Вокальные данные и музыкальность продемонстрируют воспитанники студии эстрадного вокала "Престиж" (руководитель Анжела Бадрызлова) и вокальной студии "Канто" (руководитель Михаил Шепеленко). Также зрителей ожидают удивительные номера от цирковой студии "Жар-птица" (руководитель Эминова Эвелина) и цирковой студии "Сказочный мир" (руководитель Светлана Давтян).

Вместе с ведущими и артистами ДКиТ "Торфяник" зрители смогут путем экспериментов и опытов определить идеальную формулу творчества.