ДК "Орфей" зовет тюменских школьников отправиться в путешествие на остров спорта и здоровья

09:26 10 апреля 2019
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pixabay.com

Игровая программа "Путешествие на остров спорта и здоровья" для учащихся школы № 45 кор. 2.  пройдет в ДК "Орфей" 12 апреля. Мероприятие направлено на пропаганду здорового образа жизни среди детей и подростков.

Школьники примут участие в игровой программе, чтобы осознать: в спорте – наша сила! Большая часть детей в современном мире увлечены малоподвижными видами деятельности: смотрят телевизор, играют в компьютерные игры, сидят в социальных сетях. Специалисты ДК "Орфей" во время мероприятия покажут, как интересно, а главное с пользой для здоровья можно проводить время. Ребята поучаствуют в любимых спортивных состязаниях, а также попробуют свои силы в комбинированной эстафете.

Для школьников участие в увлекательной игровой программе будет совершенно бесплатным! Начало в 11:30 и 12:30 по адресу: ул. Семена Шахлина, 20.

Теги: дети , досуг , игры , развлечения
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