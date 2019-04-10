ДК "Орфей" зовет тюменских школьников отправиться в путешествие на остров спорта и здоровья

Игровая программа "Путешествие на остров спорта и здоровья" для учащихся школы № 45 кор. 2. пройдет в ДК "Орфей" 12 апреля. Мероприятие направлено на пропаганду здорового образа жизни среди детей и подростков.

Школьники примут участие в игровой программе, чтобы осознать: в спорте – наша сила! Большая часть детей в современном мире увлечены малоподвижными видами деятельности: смотрят телевизор, играют в компьютерные игры, сидят в социальных сетях. Специалисты ДК "Орфей" во время мероприятия покажут, как интересно, а главное с пользой для здоровья можно проводить время. Ребята поучаствуют в любимых спортивных состязаниях, а также попробуют свои силы в комбинированной эстафете.

Для школьников участие в увлекательной игровой программе будет совершенно бесплатным! Начало в 11:30 и 12:30 по адресу: ул. Семена Шахлина, 20.