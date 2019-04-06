Надпрофессиональные компетенции тюменцы могут развить в мультицентре "Моя территория"

Фото: мультицентр "Моя территория"

Образовательный курс по развитию надпрофессиональных компетенций стартует в : в мультицентре "Моя территория" (Ванцетти, 1) 16 апреля. На первом занятии тюменцы прокачают коммуникативные навыки и узнают, как заинтересовать собеседника и аргументировать свои мысли, пишут "Аргументы и Факты - Западная Сибирь".

"Интенсив дает возможность развить базовые, универсальные надпрофессиональные навыки, которые помогут быстро адаптироваться в любой сфере деятельности. Мы хотим сделать упор именно на компетенциях, которые будут необходимы специалистам будущего, чтобы они стали востребованными в современном мире, — отметила Ирина Мустыгина, руководитель "Проектного офиса" в мультицентре "Моя территория".

Образовательная программа пройдет в четыре дня: 16, 18, 23 и 26 апреля. По итогу занятий тюменцы научатся самопрезентации, узнают о навыках публичных выступлений, тайм-менеджменте и креативных способах мышления. А также поговорят об эффективном достижении поставленных задач и целей, после чего участники подготовят выступление, где будут презентовать себя. После каждого мероприятия, тюменцы будут составлять свои чек-листы лайфхаков повышения личной эффективности, планирования на месяц и упражнений.

Присоединиться к интенсиву можно на сайте https://tmn-id.ru в разделе “проекты”. Организаторы отмечают, что в начале мая участники смогут войти в состав event-штаба и на практике применить полученные знания. Они будут стажироваться на городских фестивалях, форумах и конкурсах.