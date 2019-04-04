Тюменские школьники получили подарки за отличные оценки

Фото: БФ "Золотое детство"

Встреча в рамках акции "Золотая голова – золотые пятерки!" состоялась в Тюмени 31 марта. Тюменские школьники приносили свои отличные отметки за март и третью четверть, чтобы "обменять" их на приятные подарки. Мероприятие организовано благотворительным фондом "Золотое детство".

В рамках акции каждый школьник Тюмени может принести дневник или распечатку своей успеваемости с сайта "Web-Образование". За каждые три пятерки участник получает купон, который бросается в барабан. Когда все записали свои оценки, начинается розыгрыш призов по принципу случайной лотереи: купоны вслепую вытаскиваются из барабана. Таким образом, чем больше пятерок – тем больше купонов, тем больше шансов выиграть приз.

Ребятам дарили раскраски, будильники, настенные и наручные часы, спиннеры, сувениры от "Русской ювелирной сети" и компании "Техномир", подарочные сертификаты на ремонт телефонов или аксессуаров, сертификаты на приобретение солнцезащитных очков, а также сертификаты на посещение кинотеатра нового поколения "КАРО 6" от партнеров акции проекта "Афиша Тюмень". Главным подарком для ребят стала стильная серебряная цепочка, которую выиграла ученица 4 "Д" класса Настя Осинцева.

Также отдельно по итогам четверти, а затем и года определяется тройка лучших из лучших, которые тоже получают ценные призы. По итогам третьей учебной четверти в Тюмени лидерами стали три девочки: третье место заняла ученица 6 "А" класса школы №45 Диана Хамзина, второй результат показала Алиса Птицына, ученица 9 "В" класса школы №69, а больше всех пятерок заработала ученица 6 "Д" класса гимназии №1 Виктория Политова. Всего девочки набрали больше 600 пятерок. Победители получили почетные дипломы, а также подарки от сети "Техномир" и салона "Золотая лавина" - раскраски "Картины по номерам".

Традиционно мероприятие проходит в салоне "Золотая лавина" (ул. Республики, 46). Помимо подсчета оценок для юных тюменцев были организованы мастер-классы по созданию цветочка из надувных шариков. Каждый желающий получил воздушный цветок в подарок. Также ребята играли в весёлые подвижные игры и даже сами попробовали себя в роли ведущего таких занятий.

За время действия акции появились регулярные участники. В среднем постоянных отличников каждый месяц приходит порядка 100 человек, но регулярно появляются и новые лица. Родители участвующих в акции школьников отмечают, что благодаря такому поощрению успеваемость детей заметно улучшается.

"Участвовать в акции "Золотая голова – золотые пятерки!" мы начали только с этого учебного года. У меня двое детей. Конечно, они и раньше показывали неплохую успеваемость, но теперь, кажется, не могут дождаться вечера, чтобы показать свои пятерки, да еще и соревнуются между собой. Здорово, что есть такие полезные акции, и хочется, чтобы о них узнали как можно больше людей", - поделилась впечатлениями тюменка Галина.

Желание рассказать об акции как можно большему числу горожан есть не только у родителей, но и у школьников, и у организаторов. Поэтому впервые прямо во время мероприятия проводился особый конкурс в социальной сети "Instagram". Любой присутствующий мог снять во время регистрации и подведения итогов акции "сторис" и отметить аккаунт магазина корейской косметики "KEAUTY". Трое набравших за время мероприятия больше всего просмотров получили подарочные сертификаты на сумму 1000 рублей от "KEAUTY", "Русской ювелирной сети" и компании "Техномир". Все участники получили утешительные подарки.

Но одной раздачей подарков для детей мероприятие не ограничилось. Розыгрыш также проводился среди покупателей "Русской ювелирной сети" и салона "Золотая лавина", галереи часов "Техномир" и мультибрендового магазина корейской косметики "KEAUTY", а также всех именинников марта.

Среди именинников было разыграно три подарка: наручные часы, будильник и сувенир от компании "Техномир". Главный приз – японские наручные часы в стиле унисекс "Casio G-shoсk" – выиграла О.Е. Токарева. Кроме того, каждый именинник, участвующий в конкурсе, получал приятный презент – серебряную подвеску.

Среди покупателей разыгрывались многочисленные сертификаты на покупку в магазинах организаторов, сертификаты на ремонт аксессуаров и телефонов, наручные часы и различные сувениры. А главный приз – сертификат номиналом 10 000 рублей в магазин корейской косметики "KEAUTY" – достался О.В. Абышеву.

"Участвуем с сыном в розыгрыше уже не первый раз, и даже уже выигрывали подарки ранее, в том числе и в других различных розыгрышах. Но сегодняшняя удача – это особенно неожиданно и приятно, учитывая столь ценный приз", - рассказал счастливый победитель.

Акция "Золотая голова – золотые пятерки!" проводятся в Тюмени уже 15 лет. За это время десятки тысяч школьников областной столицы получили призы за отличные оценки и стремление к знаниям. Следующее мероприятие запланировано на 28 апреля.