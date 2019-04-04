Топ мероприятий в Тюмени на 5–7 апреля

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет ТОП событий на первые апрельские выходные. Жителей и гостей города приглашают на концерты, спектакли, интеллектуальные игры и другие мероприятия. Подробнее — в обзоре.

Весенняя ярмарка абонементов в Тюменскую филармонию

Здесь можно будет выбрать из 25 новых абонементных циклов тот, который интересен именно тебе. И только в эти три дня на покупку абонементов распространяется грандиозная скидка в 25%.

Когда: с 5 по 7 апреля с 10:00 до 20:00

Где: фойе первого этажа Тюменской филармонии (ул. Республики, 34)

Вход свободный!

Игротека от магазина "Мосигра"

Множество самых разнообразных настолок — к твоим услугам. А опытные ребята из "Мосигры" с удовольствием объяснят правила незнакомых игрушек. Приходи зарядиться отличным настроением в пятницу вечером или перед трудовой неделей, поесть вкуснейшую пиццу и просто приятно провести вечер.

Когда: по пятницам с 18:00 до 21:00, по воскресеньям с 15:00 до 18:00

Где: "Додо Пицца" (в пятницу — ТРЦ "Гудвин", в воскресенье — ул. Кирова, 23)

Участие бесплатно!

Премьера спектакля "Дама с собачкой"

Это спектакль-игра, где герои идут по жизни с шуткой и фанфаронством. А потом случается любовь… Она накатывает, как морская волна, и от неё уже нельзя отделаться. И вдруг вся прошлая шумящая жизнь, оказывается "фальшью всех скрипок".

Ася Волошина написала по Чеховскому рассказу тонкую и красивую пьесу. В этой истории через гротеск человеческой жизни прорываются взаимоотношения двух влюблённых людей. Отношения не простые, но прекрасные, как море, которое Антон Павлович всегда любил. Главные герои смотрят на море и пытаются расслышать в его звуках себя.

Когда: 5 апреля в 19:00, 6 апреля в 18:00, 7 апреля в 14:00

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 500 рублей

Игротека для молодежи и всей семьи

Информационно-библиотечный центр для молодежи открывает семейную игротеку. Любой желающий может прийти один, с детьми или с компанией и сыграть в имеющиеся настольные игры, коих насчитывается более 20.

Когда: вторник–пятница с 10:00 до 19:00, суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00.

Где: Информационно-библиотечный центр для молодежи (Червишевский тракт, 15/1)

Вход свободный!

Студенческий весенний квиз

Всё в рамках студвесны. Играть может любой желающий, даже не студент, в составе команды из 5–6 человек, а участникам площадки "Интеллектуальные игры" он принесёт баллы в зачет итоговой таблицы номинации.

Когда: 5 апреля в 19:00

Где: ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1)

Участие бесплатно!

Спектакль "С любимыми не расставайтесь"

Это история, возникшая из текстов Володина и авторов, близких к нему по духу. Одиночество и невозможность его преодоления, глупые случайности и случайные встречи — составляющие жизней героев, чьи судьбы удивительным образом пересекаются.

"С любимыми не расставайтесь" — попытка осмысления глубины одиночества каждого из нас и предложение остановки, преодоления гордыни. Только, скинув собственный "мешок" и, переходя на шаг, человек может вступить в тихий и нежный разговор с самыми близкими, пока еще не случилась беда.

Когда: 5 апреля в 19:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200–1000 рублей

Концерт "И я любил. И я изведал"

Концерт, посвященный творчеству Пушкина. В первом отделении прозвучит поэтическая программа "И я любил. И я изведал", а затем — музыкально-литературная композиция "Метель" по одноимённой повести Александра Сергеевича. Вместе с тюменским филармоническим оркестром выступит Валерий Баринов – актёр театра и кино, народный артист РФ

Когда: 5 апреля в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 500–1200 рублей

Friday Night Magic (FNM)

Friday Night Magic (FNM) — особый формат мероприятий по настольной игре Magic: The Gathering. Проводятся они по всему миру именно по пятницам вечером и организуются на базе магазинов настольных игр и клубов. Это мероприятия как для новичков, так и для опытных игроков, поэтому в ходе "вечерних пятничных встреч" проводятся казуальные и турнирные игры.

Когда: 5 апреля (и каждую пятницу) с 14:00 до 22:00

Где: ул. Республики, 57

Вход свободный!

Премьера фильма "Бегство Рогатых Викингов"

Комедийный художественный фильм для детей по повести Владислава Крапивина. Съёмки проходили на улицах, во дворах и домах Тюмени. Фильм был завершён в октябре 2017 года и собрал 11 наград на отечественных и международных кинофестивалях.

Когда: 5 апреля в 14:00

Где: "Киномакс" (ТРЦ "Кристалл")

Стоимость: 210 рублей

Концерт-милонга аргентинского дуэта

La Melincué — аргентинский танго-дуэт, созданный бандонеонистом Даниэлем Рубеном Гомесом и гитаристом Полом Форастьеро. Их репертуар состоит из собственных аранжировок известных танго, вальсов, милонг и произведений аргентинского фольклора. Оркестр исполнит музыку, под которую танцуют на вечерах танго Буэнос-Айреса и во всем мире.

Когда: 5 апреля в 21:00

Где: танцевальный клуб "Вдохновение" (ул. Республики, 207)

Стоимость: 500–800 рублей

Встреча "Разговорный английский, не выходя из дома"

Как практиковать разговорный английский, не выезжая за границу, расскажет на встрече английский разговорный клуб "A Cup of English".

Ты узнаешь: почему трудно говорить по английски и воспринимать неродную речь на слух; какие страхи лежат в основе языкового барьера и путях их преодоления; различные способы практики языка, не выходя из дома; о плюсах и минусах сайтов, приложений по обмену языковыми партнерами и международных чатах. Требуется запись по телефону: 46-84-09.

Когда: 5 апреля в 19:00

Где: тайм-кафе "Пятый угол" (ул. Республики, 5а)

Стоимость: 500 рублей

Показ фильма "Власть"

Захватывающий и остроумный фильм про природу бюрократии и банальность зла с невероятной ролью Кристиана Бэйла, в очередной раз изменившегося просто до неузнаваемости. 7 номинаций на "Оскар", включая Лучшую мужскую роль и Лучший грим. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

Дик Чейни, не самый удачливый да и не особо умный парень, однажды попадает в тюрьму за пьяное вождение. Жена забирает его и ставит ультиматум: мол, либо ты берёшь себя в руки, либо мы с тобой прощаемся. Дик угрозу принимает близко к сердцу — даже, видимо, слишком, ведь в ближайшие годы он устроится в Белый дом. Там он поработает сначала мелким советником, потом министром обороны, а затем, при младшем Буше, взойдёт как вице-президент, усилит центральную власть и чуть ли не единолично начнёт войну в Ираке.

Когда: 5 апреля в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

Встреча BOOK CLUB "21"

Если ты любишь погружаться в литературу, готов поделиться своими впечатлениями от прочитанного и вступить в беседу об этом с другими, то с огромной радостью тебя ждут на встрече уютного книжного сообщества. Подробнее по телефону: 26-43-74.

Когда: 5 апреля в 16:00

Где: Информационно-библиотечный центр для молодежи (Червишевский тракт 15/1)

Вход свободный (с собой приветствуются всякие сладости)

Большой сольный концерт группы "ДЕТИ"

Это дистиллированная молодость, обаятельная наглость и неутолимое желание топтать проклятый танцпол в безграничном музыкальном экстазе. Пропитанные токсичным вайбом весёлой юности строки здесь сливаются в одно целое с бесноватыми электронными битами, а каждый дроп ощущается как зацикленный ядерный удар по внутренней стороне вашей черепной коробки.

Когда: 5 апреля в 19:00

Где: КТЗ "Байконур" (ул. Максима Горького, 44/3)

Стоимость: 600–1000 рублей

Продолжение здесь.