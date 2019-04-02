Тюменские семьи приглашают на спортивный праздник

Провести весело время с семьей предлагает Дом культуры "Водник" на спортивно-игровой программе "Тюмень – спортивная земля". Гостей ждут игры, конкурсы и сладкие призы.
Программа стартует 7 апреля в 11:00 на уличной площади ДК "Водник" (Судоремонтная, 1а). Принять участие в мероприятии могут все желающие. В программе: подвижные игры, конкурсы, развлечения, кричалки и танцевальные минутки.
Приятным сюрпризом станет вручение каждому участнику сладкого приза. Никто не уйдет в этот день без отличного настроения, заряда бодрости и энергии и, конечно же, подарка.
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